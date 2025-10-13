Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шахрайка продала квартиру свекрухи — як її покарав суд

Шахрайка продала квартиру свекрухи — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 01:03
Невістка продала квартиру свекрухи — яке покарання обрав для неї суд
Жінка тримає в руці ключі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Жителька Дубровицького району Рівненщини продала квартиру свекрухи. За вчинене її притягнули до кримінальної відповідальності. 

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у 2019 році фігурантка викрала у своєї свекрухи та її дочки паспорти й документи на квартиру у Клевані. В один із викрадених документів шахрайка вклеїла власне фото, після чого переоформила нерухомість на себе та продала її за понад 660 тисяч гривень.

Рішення суду 

За заподіяння майнової шкоди, викрадення документів, підробку офіційного документа та його використання, а також шахрайство у великому розмірі 34-річну зловмисницю засудили до восьми років позбавлення волі. Крім того, у неї конфіскують майно.

Свою провину засуджена визнала частково. Рішення суду ще не набуло законної сили — його можна оскаржити, подавши апеляцію. Наразі порушниця перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Волинської області винесли вирок чоловіку, який систематично знущався над сином. Приниження й залякування призвели до того, що 13-річний хлопчик наклав на себе руки.

Також ми повідомляли, що військовослужбовець придбав і зберігав психотропну речовину. Його оштрафували.

суд шахрайство покарання квартира судові рішення шахраї
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації