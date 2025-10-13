Невістка продала квартиру свекрухи — яке покарання обрав для неї суд

Жінка тримає в руці ключі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Жителька Дубровицького району Рівненщини продала квартиру свекрухи. За вчинене її притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у 2019 році фігурантка викрала у своєї свекрухи та її дочки паспорти й документи на квартиру у Клевані. В один із викрадених документів шахрайка вклеїла власне фото, після чого переоформила нерухомість на себе та продала її за понад 660 тисяч гривень.

Рішення суду

За заподіяння майнової шкоди, викрадення документів, підробку офіційного документа та його використання, а також шахрайство у великому розмірі 34-річну зловмисницю засудили до восьми років позбавлення волі. Крім того, у неї конфіскують майно.

Свою провину засуджена визнала частково. Рішення суду ще не набуло законної сили — його можна оскаржити, подавши апеляцію. Наразі порушниця перебуває під вартою.

