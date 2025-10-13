Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мошенница продала квартиру свекрови — как ее наказал суд

Мошенница продала квартиру свекрови — как ее наказал суд

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 01:03
Невестка продала квартиру свекрови — какое наказание избрал для нее суд
Женщина держит в руке ключи. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Жительница Дубровицкого района Ровенской области продала квартиру свекрови. За совершенное ее привлекли к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в 2019 году фигурантка похитила у своей свекрови и ее дочери паспорта и документы на квартиру в Клевани. В один из похищенных документов мошенница вклеила собственное фото, после чего переоформила недвижимость на себя и продала ее за более 660 тысяч гривен.

Решение суда

За причинение имущественного ущерба, похищение документов, подделку официального документа и его использование, а также мошенничество в крупном размере 34-летнюю злоумышленницу приговорили к восьми годам лишения свободы. Кроме того, у нее конфискуют имущество.

Свою вину осужденная признала частично. Решение суда еще не вступило в законную силу — его можно обжаловать, подав апелляцию. На данный момент нарушительница находится под стражей.

Напомним, в Волынской области вынесли приговор мужчине, который систематически издевался над сыном. Унижения и запугивания привели к тому, что 13-летний мальчик покончил с собой.

Также мы сообщали, что военнослужащий приобрел и хранил психотропное вещество. Его оштрафовали.

суд мошенничество наказание квартира судебные решения мошенники
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации