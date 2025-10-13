Невестка продала квартиру свекрови — какое наказание избрал для нее суд

Женщина держит в руке ключи. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Жительница Дубровицкого района Ровенской области продала квартиру свекрови. За совершенное ее привлекли к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в 2019 году фигурантка похитила у своей свекрови и ее дочери паспорта и документы на квартиру в Клевани. В один из похищенных документов мошенница вклеила собственное фото, после чего переоформила недвижимость на себя и продала ее за более 660 тысяч гривен.

Решение суда

За причинение имущественного ущерба, похищение документов, подделку официального документа и его использование, а также мошенничество в крупном размере 34-летнюю злоумышленницу приговорили к восьми годам лишения свободы. Кроме того, у нее конфискуют имущество.

Свою вину осужденная признала частично. Решение суда еще не вступило в законную силу — его можно обжаловать, подав апелляцию. На данный момент нарушительница находится под стражей.

