На Івано-Франківщині чоловік прямо у СІЗО виманив гроші у ще одного затриманого

Цікавий випадок стався в Івано-Франківському СІЗО. Під час перебування під вартою шахрай знайшов собі жертву та виманив з її родичів мільйон гривень, пообіцявши посаду у ЗСУ.

Про це у 11 вересня у Facebook пише Обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з повідомленням обласної прокуратури, підозрюваний запропонував іншому ув'язненому отримати посаду у військовій частині за винагороду в розмірі понад 1,1 мільйона гривень. Він переконав батьків ув'язненого передати йому ці гроші як плату за "сприяння" у працевлаштуванні. Після отримання коштів підозрюваний був затриманий правоохоронними органами.

Що буде далі з шахраєм

Чоловікові інкриміновано ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Тисменицький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

