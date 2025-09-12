Відео
Головна Новини дня Шахрай прямо у СІЗО знайшов жертву — ошукав на мільйон гривень

Шахрай прямо у СІЗО знайшов жертву — ошукав на мільйон гривень

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 01:03
На Івано-Франківщині чоловік прямо у СІЗО виманив гроші у ще одного затриманого
Грошу у гаманці. Ілюстративне фото: УНІАН

Цікавий випадок стався в Івано-Франківському СІЗО. Під час перебування під вартою шахрай знайшов собі жертву та виманив з її родичів мільйон гривень, пообіцявши посаду у ЗСУ.

Про це у 11 вересня у Facebook пише Обласна прокуратура

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з повідомленням обласної прокуратури, підозрюваний запропонував іншому ув'язненому отримати посаду у військовій частині за винагороду в розмірі понад 1,1 мільйона гривень. Він переконав батьків ув'язненого передати йому ці гроші як плату за "сприяння" у працевлаштуванні. Після отримання коштів підозрюваний був затриманий правоохоронними органами.

Що буде далі з шахраєм

Чоловікові інкриміновано ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Тисменицький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також ми писали, що на Івано-Франківщині судили пенсіонерку, яка вибила сусіду зуб. Сварка сталась через те, що її собаки вкусила доньку чоловіка.

Раніше ДБР повідомляло, що один з начальників ТЦК в Івано-Франківській області фіктивно мобілізував чоловіків.

суд Івано-Франківськ шахрайство СІЗО судові рішення шахраї
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
