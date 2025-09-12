На Івано-Франківщині чоловік прямо у СІЗО виманив гроші у ще одного затриманого

Шахрай прямо у СІЗО знайшов жертву — ошукав на мільйон гривень
Цікавий випадок стався в Івано-Франківському СІЗО. Під час перебування під вартою шахрай знайшов собі жертву та виманив з її родичів мільйон гривень, пообіцявши посаду у ЗСУ.
Про це у 11 вересня у Facebook пише Обласна прокуратура.
Деталі справи
Згідно з повідомленням обласної прокуратури, підозрюваний запропонував іншому ув'язненому отримати посаду у військовій частині за винагороду в розмірі понад 1,1 мільйона гривень. Він переконав батьків ув'язненого передати йому ці гроші як плату за "сприяння" у працевлаштуванні. Після отримання коштів підозрюваний був затриманий правоохоронними органами.
Що буде далі з шахраєм
Чоловікові інкриміновано ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Тисменицький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
