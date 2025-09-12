Видео
Мошенник прямо в СИЗО нашел жертву — обманул на миллион гривен

Мошенник прямо в СИЗО нашел жертву — обманул на миллион гривен

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 01:03
На Ивано-Франковщине мужчина прямо в СИЗО выманил деньги у еще одного задержанного
Деньги в кошельке. Иллюстративное фото: УНИАН

Интересный случай произошел в Ивано-Франковском СИЗО. Во время пребывания под стражей мошенник нашел себе жертву и выманил из ее родственников миллион гривен, пообещав должность в ВСУ.

Об этом в 11 сентября в Facebook пишет Областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно сообщению областной прокуратуры, подозреваемый предложил другому заключенному получить должность в воинской части за вознаграждение в размере более 1,1 миллиона гривен. Он убедил родителей заключенного передать ему эти деньги в качестве платы за "содействие" в трудоустройстве. После получения средств подозреваемый был задержан правоохранительными органами.

Что будет дальше с мошенником

Мужчине инкриминируется ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Тысменицкий районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Также мы писали, что на Ивано-Франковщине судили пенсионерку, которая выбила соседу зуб. Ссора произошла из-за того, что ее собаки укусила дочь мужа.

Ранее ГБР сообщало, что один из начальников ТЦК в Ивано-Франковской области фиктивно мобилизовал мужчин.

