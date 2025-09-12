На Ивано-Франковщине мужчина прямо в СИЗО выманил деньги у еще одного задержанного

Деньги в кошельке. Иллюстративное фото: УНИАН

Интересный случай произошел в Ивано-Франковском СИЗО. Во время пребывания под стражей мошенник нашел себе жертву и выманил из ее родственников миллион гривен, пообещав должность в ВСУ.

Об этом в 11 сентября в Facebook пишет Областная прокуратура.

Детали дела

Согласно сообщению областной прокуратуры, подозреваемый предложил другому заключенному получить должность в воинской части за вознаграждение в размере более 1,1 миллиона гривен. Он убедил родителей заключенного передать ему эти деньги в качестве платы за "содействие" в трудоустройстве. После получения средств подозреваемый был задержан правоохранительными органами.

Что будет дальше с мошенником

Мужчине инкриминируется ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Тысменицкий районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

