На Миколаївщині затримали шахрая — пропонував оформити військовозобов'язаним інвалідність

У Миколаєві правоохоронні органи затримали місцевого жителя, якого підозрюють у шахрайстві. Згідно з даними слідства, чоловік пропонував своїм знайомим за хабар допомогу в отриманні фіктивної довідки про інвалідність і тепер його чекає суд.

Про це повідомляє Нацполіція Миколаївщини.

Що відомо про справу

Слідчі зазначили, що підозрюваний за 8200 доларів пропонував допомогу в отриманні фіктивної довідки про інвалідність. Мета цієї афери полягала в тому, щоб призовники могли зняти себе з військового обліку.

Після отримання першої частини оплати (4200 доларів), чоловіка затримали правоохоронцями.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України "Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди".

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування продовжується.

