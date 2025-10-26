Відео
Україна
Шахрай оформляв підробну інвалідність — але поліція оформила його

Шахрай оформляв підробну інвалідність — але поліція оформила його

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 04:33
Оновлено: 03:31
На Миколаївщині затримали шахрая — пропонував оформити військовозобов'язаним інвалідність
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

У Миколаєві правоохоронні органи затримали місцевого жителя, якого підозрюють у шахрайстві. Згідно з даними слідства, чоловік пропонував своїм знайомим за хабар допомогу в отриманні фіктивної довідки про інвалідність і тепер його чекає суд. 

Про це повідомляє Нацполіція Миколаївщини.

Читайте також:

Що відомо про справу

Слідчі зазначили, що підозрюваний за 8200 доларів пропонував допомогу в отриманні фіктивної довідки про інвалідність. Мета цієї афери полягала в тому, щоб призовники могли зняти себе з військового обліку. 

Після отримання першої частини оплати (4200 доларів), чоловіка затримали правоохоронцями. 

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України "Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди".

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування продовжується.

Раніше ми повідомляли, що "ПриватБанк" попереджає про кілька основних небезпечних схем, які можуть загрожувати втратою грошей через шахрайство.

Також ми інформували про суд на Львівщині, де судили шахрая. Той повідомляв про фейкові ДТП з роди чами та виманював гроші.         

суд Миколаївська область інвалідність військовий облік Нацполіція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
