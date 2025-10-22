Львів'янин розігрував шахрайську схему про ДТП з родичем — який вирок отримав

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Млинівському районному суді Рівненської області розглянули кримінальну справу про шахрайство, вчинене мешканцем Львівщини. Слідство встановило деталі афери, пов'язаної з обманом матері, якій повідомили неправдиву інформацію про нібито скоєну дорожньо-транспортну пригоду з її сином.

Про це стало відомо з вироку Млинівського районного суду.

Деталі справи

Як з'ясувалось, зловмисник, діючи у співучасті з невстановленою особою, розіграв класичну схему шантажу та обману. У липні 2024 року чоловік переконав потерпілу, що її син потребує термінової медичної допомоги внаслідок ДТП.

Довірлива жінка перерахувала підозрюваному значні кошти: 50 000 гривень та 1200 доларів. Загальна сума матеріальної шкоди становила 98 654 гривні. Передача коштів відбулася через посередника, який був в курсі цієї оборудки.

Судом встановлено, що це не перший злочин обвинуваченого. Його кримінальна біографія налічує сім судимостей за період з 2010 по 2024 рік. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та висловив щире каяття, пояснивши, що заволодів грошима для власних потреб.

Рішення суду

Вирок суду передбачає покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі. Остаточне рішення суду ґрунтувалося на принципі поглинання менш суворого вироку більш суворим, що є стандартною юридичною практикою.

Раніше повідомлялось, що у Харкові шахраї ошукали людей на майже 6 мільйонів гривень. Жертвами стали громадяни з різних регіонів України.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі викрили шахраїв, які через інтернет виманювали гроші в українців та іноземців.