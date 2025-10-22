Львовянин разыгрывал мошенническую схему с ДТП с родственником — какой приговор получил

Алло, ваш сын попал в ДТП — на Ривненщине судили мошенника
В Млиновском районном суде Ривненской области рассмотрели уголовное дело о мошенничестве, совершенное жителем Львовщины. Следствие установило детали аферы, связанной с обманом матери, которой сообщили ложную информацию о якобы совершенном дорожно-транспортном происшествии с ее сыном.
Об этом стало известно из приговора Млиновского районного суда.
Детали дела
Как выяснилось, злоумышленник, действуя в соучастии с неустановленным лицом, разыграл классическую схему шантажа и обмана. В июле 2024 года мужчина убедил потерпевшую, что ее сын нуждается в срочной медицинской помощи в результате ДТП.
Доверчивая женщина перечислила подозреваемому значительные средства: 50 000 гривен и 1200 долларов. Общая сумма материального ущерба составила 98 654 гривны. Передача средств состоялась через посредника, который был в курсе этой сделки.
Судом установлено, что это не первое преступление обвиняемого. Его криминальная биография насчитывает семь судимостей за период с 2010 по 2024 год. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, объяснив, что завладел деньгами для собственных нужд.
Решение суда
Приговор суда предусматривает наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Окончательное решение суда основывалось на принципе поглощения менее строгого приговора более строгим, что является стандартной юридической практикой.
