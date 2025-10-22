Львовянин разыгрывал мошенническую схему с ДТП с родственником — какой приговор получил

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Млиновском районном суде Ривненской области рассмотрели уголовное дело о мошенничестве, совершенное жителем Львовщины. Следствие установило детали аферы, связанной с обманом матери, которой сообщили ложную информацию о якобы совершенном дорожно-транспортном происшествии с ее сыном.

Об этом стало известно из приговора Млиновского районного суда.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Как выяснилось, злоумышленник, действуя в соучастии с неустановленным лицом, разыграл классическую схему шантажа и обмана. В июле 2024 года мужчина убедил потерпевшую, что ее сын нуждается в срочной медицинской помощи в результате ДТП.

Доверчивая женщина перечислила подозреваемому значительные средства: 50 000 гривен и 1200 долларов. Общая сумма материального ущерба составила 98 654 гривны. Передача средств состоялась через посредника, который был в курсе этой сделки.

Судом установлено, что это не первое преступление обвиняемого. Его криминальная биография насчитывает семь судимостей за период с 2010 по 2024 год. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, объяснив, что завладел деньгами для собственных нужд.

Решение суда

Приговор суда предусматривает наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Окончательное решение суда основывалось на принципе поглощения менее строгого приговора более строгим, что является стандартной юридической практикой.

Ранее сообщалось, что в Харькове мошенники обманули людей на почти 6 миллионов гривен. Жертвами стали граждане из разных регионов Украины.

Напомним, что недавно в Одессе разоблачили мошенников, которые через интернет выманивали деньги у украинцев и иностранцев.