Україна
Мошенник оформлял фейковую инвалидность — но полиция оформила его

Мошенник оформлял фейковую инвалидность — но полиция оформила его

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 04:33
обновлено: 03:31
На Николаевщине задержали мошенника — предлагал оформить военнообязанным инвалидность
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Николаеве правоохранительные органы задержали местного жителя, которого подозревают в мошенничестве. Согласно данным следствия, мужчина предлагал своим знакомым за взятку помощь в получении фиктивной справки об инвалидности и теперь его ждет суд.

Об этом сообщает Нацполиция Николаевской области.

Читайте также:

Что известно о деле

Следователи отметили, что подозреваемый за 8200 долларов предлагал помощь в получении фиктивной справки об инвалидности. Цель этой аферы заключалась в том, чтобы призывники могли снять себя с воинского учета.

После получения первой части оплаты (4200 долларов), мужчину задержали правоохранителями.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "Получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды".

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что "ПриватБанк" предупреждает о нескольких основных опасных схемах, которые могут грозить потерей денег из-за мошенничества.

Также мы информировали о суде на Львовщине, где судили мошенника. Тот сообщал о фейковых ДТП с родителями и выманивал деньги. .

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
