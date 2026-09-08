Російські дрони атакували поїзд Київ-Суми: деталі обстрілу

Наслідки удару по вагону. Фото: Укрзалізниця

Російські війська двома дронами-камікадзе атакували пасажирський поїзд сполученням "Київ-Суми". Інцидент трапився у вівторок, 8 вересня. Завдяки завчасній зупинці на станції та оперативній евакуації ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський, передає Новини.LIVE.

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Росія вдарила по пасажирському поїзді на околицях Сум

Пасажирський потяг за маршрутом "Київ-Суми", зазнав дронової атаки з боку російських військ. Атака була здійснена безпосередньо на під'їзді до обласного центру. Росіяни випустили по ньому два ударні "Шахеди", які завдали прицільних ударів.

Як повідомив голова правління компанії Олександр Петровський, локомотивну та поїзну бригади, а також усіх пасажирів успішно евакуювали. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Для того, щоб люди змогли безпечно дістатися до своїх пунктів призначення, компанія звернулася по допомогу до місцевої влади. Завдяки координації з Олегом Григоровим та Сумською обласною військовою адміністрацією пасажирам оперативно надали автобуси.

Наслідки атаки по поїзду. Фото: Олександр Петровський

Очільник "Укрзалізниці" наголосив, що Росія цілеспрямовано намагається відрізати прифронтові громади від сполучення, однак залізничники продовжують виконувати свою роботу і зберігати ці маршрути. Він також відзначив злагодженість команди та чітке виконання інструкцій пасажирами, що вкотре врятувало життя.

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"Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах — страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам — маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", — заявив Олександр Петровський.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Росія регулярно атакує залізничні шляхи та поїзди в Україні. Так у День Державного Прапора, 23 серпня, російська армія п'ять разів цілеспрямовано била по залізниці. На Харківщині під удар потрапила електричка. На жаль. одна пасажирка загинула, ще четверо людей поранені. Окрім цього, на Одещині того ж дня ворожий безпілотник поцілив у пасажирський потяг.

Через ці атаки, загрозу балістики та нальоти дронів розклад руху поїздів по всій країні часто сильно збивається. Для пасажирів на вокзалах створили умови для тривалого очікування рейсів.

Водночас експерти попереджають, що перед зимою Росія може ще сильніше нищити залізничну мережу. Ситуація ускладнюється тим, що через регулярні обстріли Укрзалізниця вже втратила близько сорока відсотків своїх вагонів і локомотивів, тож нові прильоти загрожують паралізувати військову та цивільну логістику.