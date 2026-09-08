Российские дроны атаковали поезд Киев—Сумы: подробности обстрела

Последствия удара по вагону. Фото: «Укрзализныця»

Российские войска с помощью двух дронов-камикадзе атаковали пассажирский поезд, следовавший по маршруту "Киев — Сумы". Инцидент произошел во вторник, 8 сентября. Благодаря своевременной остановке на станции и оперативной эвакуации никто не пострадал.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Петровский, передает Новини.LIVE.

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Россия нанесла удар по пассажирскому поезду в окрестностях Сум

Пассажирский поезд по маршруту "Киев-Сумы" подвергся атаке с помощью дронов со стороны российских войск. Атака была совершена непосредственно на подъезде к областному центру. Россияне выпустили по нему два ударных "Шахеда", которые нанесли прицельные удары.

Как сообщил председатель правления компании Александр Петровский, локомотивную и поездную бригады, а также всех пассажиров успешно эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Чтобы люди смогли безопасно добраться до своих пунктов назначения, компания обратилась за помощью к местным властям. Благодаря координации с Олегом Григоровым и Сумской областной военной администрацией пассажирам оперативно предоставили автобусы.

Последствия атаки на поезд. Фото: Александр Петровский

Глава Укрзализныци подчеркнул, что Россия целенаправленно пытается отрезать прифронтовые общины от транспортного сообщения, однако железнодорожники продолжают выполнять свою работу и сохранять эти маршруты. Он также отметил слаженность команды и четкое выполнение инструкций пассажирами, что в очередной раз спасло жизни.

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"Целенаправленные удары по пассажирским поездам — страшное военное преступление. Мы рассказывали об этом нашим недавним американским пассажирам — мы должны оказывать давление всеми средствами и остановить этот терроризм", — заявил Александр Петровский.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Россия регулярно атакует железнодорожные пути и поезда в Украине. Так, в День Государственного флага, 23 августа, российская армия пять раз целенаправленно наносила удары по железной дороге. В Харьковской области под удар попала электричка. К сожалению, одна пассажирка погибла, ещё четверо человек ранены. Кроме того, в Одесской области в тот же день вражеский беспилотник поразил пассажирский поезд.

Из-за этих атак, угрозы баллистических ракет и налетов дронов расписание движения поездов по всей стране часто сильно сбивается. Для пассажиров на вокзалах созданы условия для длительного ожидания рейсов.

В то же время эксперты предупреждают, что перед зимой Россия может ещё сильнее разрушать железнодорожную сеть. Ситуация осложняется тем, что из-за регулярных обстрелов Укрзализныця уже потеряла около сорока процентов своих вагонов и локомотивов, поэтому новые удары грозят парализовать военную и гражданскую логистику.