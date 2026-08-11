"Рассвет" РФ може стати загрозою для України — Сергій Флеш

Український військовий фахівець зі зв'язку Сергій Бескрестнов. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом "Флеш" заявив, що російська супутникова мережа "Рассвет", яку порівнюють зі Starlink, може створити нові ризики для України. На його думку, противник отримає можливість застосовувати БПЛА з онлайн-керуванням на значно більшій території.

Про це Сергій "Флеш" написав у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Як "Рассвет" може змінити ситуацію на фронті

За словами "Флеша", запуск російської супутникової мережі насамперед покращить зв'язок російських військових на фронті. Водночас, на його думку, значно серйознішою проблемою може стати можливість використання супутникового зв'язку для дистанційного керування безпілотниками.

Експерт зазначив, що українські військові наразі не можуть використовувати Starlink для онлайн-керування БПЛА над територією Росії, оскільки сервіс там не працює.

Натомість російські сили потенційно зможуть застосовувати власну супутникову мережу для керування безпілотниками на значній відстані. "Флеш" вважає, що це може створити загрозу для всієї території України.

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Сергій "Флеш" вважає, що Україна має використати час до повноцінного розгортання російської супутникової системи для підготовки засобів протидії.

На його думку, одним із пріоритетних напрямів має стати розробка засобів радіоелектронної боротьби, здатних протидіяти супутниковому зв'язку "Рассвет".

"Я вважаю це завдання пріоритетним для себе", — зазначив "Флеш".

Допис Сергія "Флеша". Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що командир РДК Денис Капустін заявив, що Росія працює над власною мережею супутникового зв'язку, яка має стати аналогом Starlink. За його словами, російська сторона вже готується до запуску системи та поступово починає використовувати її можливості.

Новини.LIVE інформували, що Росія почала розгортати власну супутникову мережу, яка має забезпечити її військових стабільним і швидкісним зв'язком на фронті. Таким чином Москва прагне замінити іноземні технології, доступ до яких для російських військових обмежений. Відсутність таких систем, як зазначається, негативно впливає на ефективність російської армії.