Росія розробляє аналог Starlink, заявив командир РДК

Командир РДК Денис White Rex Нікітін. Фото: скриншот

Росія після відключення Starlink розробляє власну мережу супутникового зв'язку. Ворог вже готується до запуску цього аналогу і поступово починає використовувати.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив командир РДК Денис Капустін.

Що відомо про російські можливості аналогу Starlink

За словами Капустіна, окупанти вже почали розгортати власні мережі супутникового зв'язку та впроваджувати технології mesh-мереж для управління військами.

"Так, вони намагаються, і наскільки я знаю, десь вже успішно, створити власну мережу супутникового зв’язку. Щось типу Starlink. Звісно, це далеко від того, що робить Ілона Маск, але це якась альтернатива, яку росіяни починають вже поступово використовувати", — сказав військовий.

Він зазначив, що ця модернізація має конкретну мету — забезпечити передачу розвідувальних даних у реальному часі, що впливає на швидкість прийняття рішень.

Читайте також:

Як пояснив Капустін, раніше росіяни часто не могли отримувати онлайн-стрім з дронів, покладаючись на зчитування SD-карт після повернення БпЛА на базу. Тепер же вони докладають максимум зусиль, щоб ліквідувати це "сліпе вікно".

Водночас командир РДК додав, що росіяни ніколи не запустять свій Starlink, оскільки це ціла система з великою кількістю супутників. Зокрема, Ілон Маск має ракету, яка виводить супутники на орбіту у необхідній кількості, а в РФ космічна програма у плачевному стані.

"Тому якість їхнього Starlink буде гіршою, покриття буде гірше, сигнал буде гірший. Але якусь таку копію чи аналог вони все-таки в стані вивести на орбіту. І цього буде достатньо, аби мати зв'язок поміж своїми угрупуваннями? Так, він буде значно гіршої якості, але певні свої потреби вони однозначно закриють", — резюмував Капустін.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського колеги щодо використання Starlink для українських дронів над Росією. Це у свою чергу допоможе вражати російські цілі.

Також ми писали, що за даними Reuters, росіяни розгортають нові комплекси РЕБ, щоб заблокувати супутниковий зв'язок Starlink. Таким чином окупанти намагаються захиститися від дронів.