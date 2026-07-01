Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ намагається заглушити Starlink для захисту від українських дронів

РФ намагається заглушити Starlink для захисту від українських дронів

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 00:41
Росія розгортає нову систему РЕБ "Волна Купол Гарант", щоб зупинити удари українських БпЛА
Російський загарбник встановлює РЕБ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська розгортають нові комплекси боротьби РЕБ, намагаючись заблокувати супутниковий зв'язок Starlink. Так ворог намагається захистити свої тилові об'єкти від регулярних атак українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

Ефективні удари ЗСУ по логістиці Росії

Цього року Україна провела успішну скоординовану кампанію ударів середньої дальності. Під прицілом опинилися ключові лінії постачання та логістичні вузли, склади з пальним, об'єкти протиповітряної оборони, командні центри окупантів. Також нагадуємо, що удари по складах із пальним спричинили дефіцит палива в окупованому Криму

Що відомо про систему "Волна Купол Гарант"

Щоб протидіяти українським БпЛА, Росія почала застосовувати систему глушіння під назвою "Волна Купол Гарант". Комплекс випромінює потужний спрямований сигнал, який здатний дестабілізувати роботу терміналів Starlink на площі близько 20 квадратних кілометрів. Наразі українська сторона зафіксувала вже близько 10 випадків застосування цієї системи.

Система радіоелетронної боротьби Росії "Волна Купол Гарант"
"Волна Купол Гарант". Фото: росЗМІ

Як українські дрони полюють на нову РЕБ РФ

Проте попри заявлену ефективність, нові російські комплекси самі стають пріоритетними цілями для України. Зокрема, бійці 422-го полку безпілотних систем ЗСУ вже провели успішні операції з ураження двох таких комплексів. Один із них українські оператори дронів знищили всього за кілька годин після того, як розвідка виявила його позицію.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, активні удари українських безпілотників викликають серйозну дестабілізацію та занепокоєння росіян. Зокрема, рух "АТЕШ" зафіксував, що окупанти на Херсонщині панікують через постійні атаки ЗСУ. Через регулярні та точні прильоти українських БпЛА особовий склад ворога намагається уникати шикувань на відкритій місцевості та постійно змінює місця дислокації, що суттєво паралізує їхню внутрішню логістику та координацію.

Також Новини.LIVE інформували з посиланням на аналітиків проєкту DeepState, що в травні 2026 року Росія продемонструвала найнижчі темпи просування з жовтня 2023 року. Попри понад 7 тисяч атак, окупанти захопили лише 14 квадратних кілометрів. Суттєвих результатів на передовій росіянам досягти не вдалося.

У співавторстві з Веронікою Придюк.

Starlink війна в Україні РЕБ
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації