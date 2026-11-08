Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України. Фото: ГУР

Захоплення "вишок Бойка" в Чорному морі стало стратегічною операцією Головного управління розвідки, яка дозволила знищити російські системи спостереження та відкрити шлях для висадки українських підрозділів у Криму. Командир спецпідрозділу ГУР Олексій Середюк розповів, що розвідникам доводилося штурмувати морські платформи у складних умовах, долаючи оборону росіян.

Про це командир спецпідрозділу ГУР МО України розповів під час інтерв'ю порталу Новини.LIVE.

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ГУР захопило "вишки Бойка"

За словами Середюка, йшлося не про один штурм, а про серію операцій із захоплення морських платформ, на яких росіяни встановили обладнання для контролю морського та повітряного простору.

Середюк зазначив, що завдання очистити вишки від противника поставив Кирило Буданов, який тоді був начальником ГУР.

"Їх було важко захоплювати, тому що, якщо ми атакуємо берег, то можемо вибирати місце висадки. А тут кожна вишка — це як фортеця", — пояснив командир.

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Росіяни зрізали сталеві драбини, тому українським бійцям доводилося шукати способи піднятися на платформи з човнів під час бою. Для цього потрібно було закріпитися мотузковими драбинами, але зону висадки ворог міг побачити за кілометри.

"Коли ти підходиш до неї, тебе видно за кілометри. Великокаліберний кулемет може почати розстрілювати тебе з величезної дистанції", — розповів Середюк.

Для несподіваного наближення розвідники використовували туман, дощ і неспокійне море. Після захоплення платформ російська авіація атакувала українські човни, однак спочатку уникала ударів по самих вишках, бо Росія планувала їх повернути.

Як захоплення вишок допомогло операціям у Криму

Середюк повідомив, що російське обладнання, яке не вдалося захопити, українські сили знищили ударами з берега.

"Це обладнання було знищено, і дорога до Криму була відкрита. І завдяки цьому стала можливою висадка в Криму", — наголосив командир.

За словами Середюка, операції також змусили Росію перекинути значні сили для контролю Чорного моря, зокрема авіацію, катери та особовий склад.

"Ми змусили їх використовувати неймовірні ресурси, щоб, скажімо так, підтверджувати цю думку, що море під контролем", — зазначив Середюк.

Також командир зазначив, що наразі українські десантні групи можуть пересуватися Чорним морем і контролювати захоплені платформи.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Середюк розкрив подробиці висадки українських розвідників у Криму на гідроциклах. Під час операції бійці втрачали зв'язок і намагалися уникнути переслідування російських катерів. Попри труднощі, обидві групи виконали завдання та повернулися без втрат.

Також Новини.LIVE писав, що Середюк вважає ветеранів-християн майбутньою рушійною силою суспільних змін. На його думку, християнські цінності допоможуть подолати корупцію та несправедливість.