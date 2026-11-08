Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Фото: ГУР

Захват "вышек Бойко" в Черном море стал стратегической операцией Главного управления разведки, которая позволила уничтожить российские системы наблюдения и открыть путь для высадки украинских подразделений в Крыму. Командир спецподразделения ГУР Алексей Середюк рассказал, что разведчикам приходилось штурмовать морские платформы в сложных условиях, преодолевая оборону россиян.

Об этом командир спецподразделения ГУР МО Украины рассказал во время интервью порталу Новини.LIVE.

Реклама

ГУР захватило "вышки Бойко"

По словам Середюка, речь шла не об одном штурме, а о серии операций по захвату морских платформ, на которых россияне установили оборудование для контроля морского и воздушного пространства.

Середюк отметил, что задачу очистить вышки от противника поставил Кирилл Буданов, который тогда был начальником ГУР.

"Их было трудно захватывать, потому что, если мы атакуем берег, то можем выбирать место высадки. А здесь каждая вышка — это как крепость", — объяснил командир.

Читайте также:

Россияне срезали стальные лестницы, поэтому украинским бойцам приходилось искать способы подняться на платформы с лодок во время боя. Для этого нужно было закрепить веревочные лестницы, но зону высадки противник мог увидеть за километры.

"Когда ты приближаешься к ней, тебя видно за километры. Крупнокалиберный пулемет может начать расстреливать тебя с огромной дистанции", — рассказал Середюк.

Для неожиданного приближения разведчики использовали туман, дождь и неспокойное море. После захвата платформ российская авиация атаковала украинские лодки, однако сначала избегала ударов по самим вышкам, поскольку Россия планировала их вернуть.

Как захват вышек помог операциям в Крыму

Середюк сообщил, что российское оборудование, которое не удалось захватить, украинские силы уничтожили ударами с берега.

"Это оборудование было уничтожено, и дорога в Крым была открыта. И благодаря этому стала возможной высадка в Крыму", — подчеркнул командир.

По словам Середюка, операции также вынудили Россию перебросить значительные силы для контроля Черного моря, в частности авиацию, катера и личный состав.

"Мы заставили их использовать невероятные ресурсы, чтобы, скажем так, подтверждать эту мысль, что море под контролем", — отметил Середюк.

Также командир отметил, что сейчас украинские десантные группы могут передвигаться по Черному морю и контролировать захваченные платформы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Середюк раскрыл подробности высадки украинских разведчиков в Крыму на гидроциклах. Во время операции бойцы теряли связь и пытались избежать преследования российских катеров. Несмотря на трудности, обе группы выполнили задание и вернулись без потерь.

Также Новини.LIVE писал, что Середюк считает ветеранов-христиан будущей движущей силой общественных изменений. По его мнению, христианские ценности помогут преодолеть коррупцию и несправедливость.