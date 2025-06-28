Андрія Данилка не будуть штрафувати за пісні російською мовою

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки на сцені. Ілюстративне фото: Скриншот

Андрія Данилка, який всім українцям відомий в амплуа Вєрки Сердючки, не отримає штраф за порушення мовного закону. Його не будуть карати за виступ російською мовою, що визнана мовою агресора.

Про це повідомляє в інтерв'ю Главком заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Як відомо, Данилко 13 червня виступав у Києві та деякі пісні виконав російською. Це обурило уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кремня, який звернувся до Нацполіції. Але згодом Тарас Кремінь провів детальний аналіз ситуації та підтвердив, що дії Данилка не суперечать чинному законодавству України.

Річ у тому, що до 2021 року сфера культурно-мистецьких заходів не була охоплена мовним законом. Після його вступу в силу розпочався процес "самоукраїнізації" української культури, який значно прискорився після повномасштабного вторгнення Росії.

З цього часу більшість українських артистів перейшли на використання української мови під час виступів та активно підтримують Збройні сили України.

Попри наявність російськомовних пісень у репертуарі Данилка, Кремінь підкреслив, що це не заборонено законом. Стаття, яка стосується мови проведення культурно-мистецьких заходів, не поширюється на виконання та відтворення пісень з текстом.

Раніше співачка Ірина Білик дала пораду, як артистам перейти на українську. Вона зізналась, що сама пройшла цей шлях і це не так важко.

Також після мовного скандалу з Данилком інші артисти теж висловились про роль мови у спілкуванні.