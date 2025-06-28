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Сердючка не будет платить штраф за песни на русском — почему

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 00:08
Андрея Данилко не будут штрафовать за песни на русском языке
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки на сцене. Иллюстративное фото: Скриншот
Ключові моменти Почему Сердючку не оштрафуют

Андрея Данилко, который всем украинцам известен в амплуа Верки Сердючки, не получит штраф за нарушение языкового закона. Его не будут наказывать за выступление на русском языке, который признан языком агрессора.

Об этом сообщает в интервью Главком заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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Почему Сердючку не оштрафуют

Как известно, Данилко 13 июня выступал в Киеве и некоторые песни исполнил на русском. Это возмутило уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня, который обратился в Нацполицию. Но впоследствии Тарас Кремень провел детальный анализ ситуации и подтвердил, что действия Данилко не противоречат действующему законодательству Украины.

Дело в том, что до 2021 года сфера культурно-художественных мероприятий не была охвачена языковым законом. После его вступления в силу начался процесс "самоукраинизации" украинской культуры, который значительно ускорился после полномасштабного вторжения России.

С этого времени большинство украинских артистов перешли на использование украинского языка во время выступлений и активно поддерживают Вооруженные силы Украины.

Несмотря на наличие русскоязычных песен в репертуаре Данилко, Креминь подчеркнул, что это не запрещено законом. Статья, которая касается языка проведения культурно-художественных мероприятий, не распространяется на исполнение и воспроизведение песен с текстом.

Ранее певица Ирина Билык дала совет, как артистам перейти на украинский. Она призналась, что сама прошла этот путь и это не так трудно.

Также после языкового скандала с Данилко другие артисты тоже высказались о роли языка в общении.

Андрей Данилко языковой скандал шоу-бизнес Верка Сердючка закон о языке
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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