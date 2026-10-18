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Головна Новини дня Сенс Банк та Укргазбанк готують до торгів: Корецький розкрив деталі

Сенс Банк та Укргазбанк готують до торгів: Корецький розкрив деталі

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18 жовтня 2026 16:33
Уряд створив комісію для продажу Сенс Банку та Укргазбанк
Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький повідомив про створення урядом комісії з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. За його словами, до роботи комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій Європейського Союзу.

Про це Сергій Корецький повідомив у неділю, 18 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Продаж державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку

Комісія відповідатиме за організацію конкурсів і визначення правил їх проведення, вирішуватиме, яких учасників допустити до торгів, а також погоджуватиме початкову вартість продажу з урахуванням рекомендацій радника. Крім того, вона визначатиме переможців і ціну реалізації та передаватиме ухвалені рішення на затвердження Кабміну.

Міністерство фінансів уже визначило радників для обох банків.

"Завдання — створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків", — додав Корецький.

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Допис Корецького. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія Корецького, Мінфін повинен прискорити підготовку до приватизації Sense Bank, забезпечивши відкритість процедури, належну конкуренцію між потенційними покупцями та результативність продажу. Гроші, отримані від реалізації фінустанови, спрямують на потреби українських військових.

Раніше ми писали, що Sense Bank, раніше відомий як Альфа-Банк, змінив назву в березні 2022 року. До націоналізації у липні 2023 року фінустанова належала російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену. Укргазбанк перейшов у державну власність ще у 2009 році після значних збитків, спричинених фінансовою кризою. 

Україна банки Sense Bank Укргазбанк Сергій Корецький
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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