Правительство создало комиссию по продаже Сенс Банка и Укргазбанка

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о создании правительством комиссии по продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка. По его словам, к работе комиссии могут присоединиться представители международных финансовых организаций и институтов Европейского Союза.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в воскресенье, 18 октября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Продажа государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка

Комиссия будет отвечать за организацию конкурсов и определение правил их проведения, решать, каких участников допустить к торгам, а также согласовывать начальную стоимость продажи с учетом рекомендаций советника. Кроме того, она будет определять победителей и цену реализации, а также передавать принятые решения на утверждение Кабмина.

Министерство финансов уже определило советников для обоих банков.

"Задача — создать надлежащие условия для прозрачной и конкурентной продажи государственных пакетов акций обоих банков", — добавил Корецкий.

Читайте также:

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого, Минфин должен ускорить подготовку к приватизации Sense Bank, обеспечив открытость процедуры, надлежащую конкуренцию между потенциальными покупателями и результативность продажи. Средства, полученные от продажи финансового учреждения, будут направлены на нужды украинских военных.

Ранее мы писали, что Sense Bank, ранее известный как Альфа-Банк, сменил название в марте 2022 года. До национализации в июле 2023 года финучреждение принадлежало российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену. Укргазбанк перешел в государственную собственность еще в 2009 году после значительных убытков, вызванных финансовым кризисом.