Санаторка США Елісса Слоткін розкритикувала Трампа

Сенаторка США Елісса Слоткін. Фото: Елісса Слоткін/X

У відповіді на промову президента Дональда Трампа перед Конгресом представниця Демократичної партії в Сенаті США Елісса Слоткін розкритикувала зовнішньополітичні дії нової адміністрації президента США. Вона зазначила, що Трамп лише повторює слова своїх великих попередників, але не діє як вони.

Про це повідомили Голос Америки та The Washington Post у середу, 5 березня.

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Сенаторка Елісса Слоткін розкритикувала Трампа

Елісса Слоткін зауважила, що колишній президент США Рональд Рейган не був би задоволений тим, як Трамп провів свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 28 лютого.

"Президент Трамп любить повторювати про мир завдяки силі. Це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті (суперечка між Трампом і Зеленським, — ред.) минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі", — сказала Елісса Слоткін.

Сенаторка від штату Мічиган заявила, що Трамп вірить у те, що диктаторів, таких як Путін потрібно задобрювати. Натомість американське лідерство Трамп, на її думку, бачить як операції з нерухомістю.

"Як дитина холодної війни, я вдячна, що в 1980-х роках на посаді був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну", — сказала Слоткін.

Вона зазначила, що дії Трампа можуть призвести до економічної загибелі країни.

"Трамп вірить у те, що можна загравати з диктаторами на кшталт Володимира Путіна і давати по зубах нашим друзям на кшталт канадців. Він бачить американське лідерство лише як серію операцій з нерухомістю... Дії Трампа свідчать про те, що в глибині душі він не вірить, що ми є винятковою нацією", — наголосила сенаторка.

Елісса Слоткін — що відомо про сенаторку США

Елісса Слоткін — член Палати представників США від 8 виборчого округу Мічигана.Член Демократичної партії США. Колишній аналітик Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та колишній співробітник Міністерства оборони. Сенаторка США від штату Мічиган з 2025 року.

Слоткін стала наймолодшою демократкою, обраною до Сенату у віці 48 років. Вона отримала своє місце в Сенаті після того, як колишня віцепрезидентка Камала Гарріс програла на президентських виборах у листопаді минулого року.

Слоткін позиціонує себе як поміркована політикиня, яка відстоює право на аборт, заборону штурмової зброї, зниження цін на рецептурні ліки й виступає за економічні можливості для середнього класу. Під час торішньої кампанії її підтримала колишня конгресвумен Ліз Чейні, республіканка від штату Вайомінг, яка вела кампанію проти Трампа та його союзників.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із великою промовою в Конгресі. Він зробив низку важливих заяв, зокрема щодо російсько-української війни та президента України Володимира Зеленського.

Подивитися трансляцію виступу Дональда Трампа можна за цим посиланням.