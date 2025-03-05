Санатор США Элисса Слоткин раскритиковала Трампа в адрес санитара США Элиссы Слоткин

Сенатор США Элисса Слоткин. Фото: Элисса Слоткин/X

В ответе на речь президента Дональда Трампа перед Конгрессом представитель Демократической партии в Сенате США Элисса Слоткин раскритиковала внешнеполитические действия новой администрации президента США. Она отметила, что Трамп лишь повторяет слова своих великих предшественников, но не действует, как они.

Об этом сообщили Голос Америки и The Washington Post в среду, 5 марта.

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Сенатор Элисса Слоткин раскритиковала Трампа

Элисса Слоткин отметила, что бывший президент США Рональд Рейган не был бы доволен тем, как Трамп провел свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля.

"Президент Трамп любит повторять о мире благодаря силе. Это фраза, которую он украл у Рональда Рейгана. Но позвольте мне сказать, что после того зрелища, которое произошло в Овальном кабинете (спор между Трампом и Зеленским. — Ред.) на прошлой неделе, Рейган, видимо, переворачивается в могиле", — сказала Элисса Слоткин.

Сенатор от штата Мичиган заявила, что Трамп верит в то, что диктаторов, таких как Путин, нужно задабривать. Зато американское лидерство Трамп, по ее мнению, видит как операции с недвижимостью.

"Как ребенок "холодной" войны, я благодарна, что в 1980-х годах на посту был Рейган, а не Трамп. Трамп проиграл бы нам "холодную" войну", — сказала Слоткин.

Она подчеркнула, что действия Трампа могут привести к экономической гибели страны.

"Трамп верит в то, что можно заигрывать с диктаторами вроде Владимира Путина и давать по зубам нашим друзьям вроде канадцев. Он видит американское лидерство лишь как серию операций с недвижимостью... Действия Трампа свидетельствуют о том, что в глубине души он не верит, что мы являемся исключительной нацией", — отметила сенатор.

Элисса Слоткин — что известно о сенаторе США

Элисса Слоткин — член Палаты представителей США от 8 избирательного округа Мичигана, член Демократической партии США. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший сотрудник Министерства обороны. Сенатор США от штата Мичиган с 2025 года.

Слоткин стала самой молодой демократкой, избранной в Сенат в возрасте 48 лет. Она получила свое место в Сенате после того, как бывшая вице-президент Камала Харрис проиграла на президентских выборах в ноябре прошлого года.

Слоткин позиционирует себя как умеренный политик, которая отстаивает право на аборт, запрет штурмового оружия, снижение цен на рецептурные лекарства и выступает за экономические возможности для среднего класса. Во время прошлогодней кампании ее поддержала бывшая конгрессвумен Лиз Чейни, республиканка от штата Вайоминг, которая вела кампанию против Трампа и его союзников.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил с большой речью в Конгрессе. Он сделал ряд важных заявлений, в частности относительно российско-украинской войны и президента Украины Владимира Зеленского.

Посмотреть трансляцию выступления Дональда Трампа можно по этой ссылке.