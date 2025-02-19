Сенатор-республіканець різко відреагував на позицію Трампа

Сенатор Роджер Вікер. Фото: СЕРА

Впливовий американський сенатор-республіканець, голова комітету з питань Збройних сил Роджер Вікер висловив думку, що російський президент Володимир Путін є воєнним злочинцем. За його словами, диктатор має сидіти за ґратами довічно.

Про це Вікер заявив в інтерв'ю CNN у середу, 19 лютого.

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Вікер різко розійшовся у поглядах із Дональдом Трампом щодо перемовин із Росією про припинення війни в Україні. На питання, чи можна довіряти Путіну на цих перемовинах, Вікер дав жорстку відповідь.

"Ні. Путін — воєнний злочинець і має сидіти у в'язниці довічно, якщо не бути страченим. Трамп вважає, що Путін хоче миру. Що ж, я читав брошуру в школі під назвою "Чи можна довіряти росіянам"..." — зазначив сенатор.

Політик додав, що росіянам можна довіряти лише в тому, що вони діятимуть на свою користь. Це відміняє того, що Путін порушив усі принципи міжнародного права.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловився стосовно заяв Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. За словами українського лідера, результати опитування показують, що йому довіряють 57% громадян.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україні потрібні вибори, а Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.