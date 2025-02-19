Сенатор-республиканец резко отреагировал на позицию Трампа

Сенатор Роджер Уикер. Фото: СЕРА

Влиятельный американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам Вооруженных сил Роджер Уикер высказал мнение, что российский президент Владимир Путин является военным преступником. По его словам, диктатор должен сидеть за решеткой пожизненно.

Об этом Уикер заявил в интервью CNN в среду, 19 февраля.

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Уикер резко разошелся во взглядах с Дональдом Трампом относительно переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. На вопрос, можно ли доверять Путину на этих переговорах, Уикер дал жесткий ответ.

"Нет. Путин — военный преступник и должен сидеть в тюрьме пожизненно, если не быть казненным. Трамп считает, что Путин хочет мира. Что ж, я читал брошюру в школе под названием "Можно ли доверять россиянам"...", — отметил сенатор.

Политик добавил, что россиянам можно доверять только в том, что они будут действовать в свою пользу. Это отменяет того, что Путин нарушил все принципы международного права.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно заявлений Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По словам украинского лидера, результаты опроса показывают, что ему доверяют 57% граждан.

Напомним, Трамп заявил, что Украине нужны выборы, а Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.