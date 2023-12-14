Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет — чи виділять щось Україні

Засідання Сенату США. Фото: senate.gov

Вчора Сенат США ухвалив законопроєкт про оборонну політику. Згідно з цим документом, витрати Пентагона на наступний рік сягнуть 886 млрд доларів. Для України передбачено 800 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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У середу, 14 грудня, у Сенаті ухвалили законопроєкт про оборонну політику на наступний рік, який передбачає витрати Пентагона у розмірі 886 млрд доларів, а це на три відсотки більше, ніж минулого року. Відповідний законопроєкт ухвалено 87 голосами "за", і лише 13 законодавців проголосували "проти".

"Проєкт передбачає підвищення зарплати для військових на рекордні 5,2%, а також закупівлю кораблів, снарядів та літаків. Документ також передбачає зміцнення національної безпеки держави за кордоном: 11,5 млрд доларів планується витратити на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще 800 млн доларів — на підтримку України у війні", — йдеться у матеріалі.

Водночас лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що цей законопроєкт "забезпечить Америці можливість тримати позицію проти Росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить, щоб американська армія завжди залишалася найсучаснішою в усьому світі".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також ми писали, що президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.