Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет — чи виділять щось Україні arrow

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет — чи виділять щось Україні

14 грудня 2023 07:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет — чи виділять щось Україні
Засідання Сенату США. Фото: senate.gov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора Сенат США ухвалив законопроєкт про оборонну політику. Згідно з цим документом, витрати Пентагона на наступний рік сягнуть 886 млрд доларів. Для України передбачено 800 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Рекордний оборонний бюджет США

У середу, 14 грудня, у Сенаті ухвалили законопроєкт про оборонну політику на наступний рік, який передбачає витрати Пентагона у розмірі 886 млрд доларів, а це на три відсотки більше, ніж минулого року. Відповідний законопроєкт ухвалено 87 голосами "за", і лише 13 законодавців проголосували "проти".

"Проєкт передбачає підвищення зарплати для військових на рекордні 5,2%, а також закупівлю кораблів, снарядів та літаків. Документ також передбачає зміцнення національної безпеки держави за кордоном: 11,5 млрд доларів планується витратити на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще 800 млн доларів — на підтримку України у війні", — йдеться у матеріалі. 

Водночас лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що цей законопроєкт "забезпечить Америці можливість тримати позицію проти Росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить, щоб американська армія завжди залишалася найсучаснішою в усьому світі".

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також ми писали, що президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі