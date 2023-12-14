Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет — выделят ли что-нибудь Украине

Заседание Сената США. Фото: senate.gov

Вчера Сенат США принял законопроект об оборонной политике. Согласно этому документу, расходы Пентагона на следующий год составят 886 млрд долларов. Для Украины предусмотрено 800 млн. долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Рекордный оборонный бюджет США

В среду, 14 декабря, в Сенате приняли законопроект об оборонной политике на следующий год, предусматривающий расходы Пентагона в размере 886 млрд долларов, а это на три процента больше, чем в прошлом году. Соответствующий законопроект принят 87 голосами "за", и только 13 законодателей проголосовали "против".

"Проект предусматривает повышение зарплаты для военных на рекордные 5,2%, а также закупку кораблей, снарядов и самолетов. Документ также предусматривает укрепление национальной безопасности государства за рубежом: 11,5 млрд долларов планируется потратить на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и еще 800 млн долларов — в поддержку Украины в войне", — говорится в материале.

В то же время, лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что этот законопроект "обеспечит Америке возможность держать позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Также мы писали, что президент США Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.