Сенат США погодив проєкт "пекельних санкцій" проти Росії

Сенат США. Фото: Білий дім

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Двопартійна група сенаторів США погодила остаточну редакцію законопроєкту про так звані "пекельні санкції" проти Росії. Найближчим часом документ винесуть на голосування у Сенаті.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Що передбачає законопроєкт про "пекельні санкції"

Законопроєкт розширює повноваження президента США щодо економічного тиску на країни, які продовжують купувати російські енергоносії. Зокрема, глава Білого дому зможе запроваджувати додаткові мита проти п'яти найбільших імпортерів російської нафти й природного газу, а також держав, які допомагають Москві обходити енергетичні санкції.

Крім того, документ продовжує до 2031 року дію Закону про санкції проти Ірану 1996 року, зберігаючи механізм вторинних санкцій щодо іноземних компаній, які співпрацюють із Тегераном.

Також законопроєкт передбачає можливість запровадження загального мита у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США. Окремо президент зможе встановлювати додатковий тариф у 100% для найбільших покупців російських енергоносіїв і країн, які сприяють обходу санкцій. Водночас остання поправка обмежує дію цих повноважень п'ятьма роками.

Процедурне голосування у Сенаті заплановане на кінець дня 28 липня. Однак Палата представників США вже пішла на серпневі канікули, тому остаточне ухвалення законопроєкту та набуття ним чинності очікується не раніше вересня.

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