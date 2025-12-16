Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ знайшла зброю, якою вбили Андрія Парубія — деталі

СБУ знайшла зброю, якою вбили Андрія Парубія — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:19
Андрій Парубій — знайшли зброю, якою вбили депутата
Народний депутат Андрій Парубій. Фото: ВРУ

Служба безпеки України знайшла пістолет, яким вбили народного депутата Андрія Парубія у Львові. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після замовного вбивства.

Про це повідомили в СБУ 16 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Нові деталі у справі вбивства Парубія

В СБУ розповіли, що слідчі знайшли нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Зазначається, що саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужб на ліквідацію нардепа.

"Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія", — йдеться у повідомленні. 

Вбивство Андрія Парубія
Схованка, де знайшли пістолет. Фото: СБУ
Нові деталі справи про вбивство Парубія
Зброя, якою вбили Андрія Парубія. Фото: СБУ

Результати експертизи встановили, що саме з цього пістолета зробили смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявили сліди ДНК кілера. Крім цього, правоохоронці отримали відеозапис, на якому замовний вбивця облаштовує схованку з пістолетом у лісовій місцевості та звітує про це своєму куратору з Росії. 

"За попередніми даними, знайдену зброю надалі планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України", — розповіли в СБУ.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія. Подія трапилася у Франківському районі.

Вже 1 вересня підозрюваного у вбивстві нардепа затримали. Кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.

Ним виявився 52-річний львів'янин, якому повідомили про підозру за двома статтями ККУ. Вже 2 вересня під час судового засідання підозрюваний визнав провину. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі. 

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Останнє судове засідання відбулося 24 жовтня, тоді йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 грудня

СБУ зброя вбивство народні депутати Андрій Парубій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації