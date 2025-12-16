Андрій Парубій — знайшли зброю, якою вбили депутата

Народний депутат Андрій Парубій. Фото: ВРУ

Служба безпеки України знайшла пістолет, яким вбили народного депутата Андрія Парубія у Львові. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після замовного вбивства.

Про це повідомили в СБУ 16 грудня.

В СБУ розповіли, що слідчі знайшли нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Зазначається, що саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужб на ліквідацію нардепа.

"Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія", — йдеться у повідомленні.

Схованка, де знайшли пістолет. Фото: СБУ

Зброя, якою вбили Андрія Парубія. Фото: СБУ

Результати експертизи встановили, що саме з цього пістолета зробили смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявили сліди ДНК кілера. Крім цього, правоохоронці отримали відеозапис, на якому замовний вбивця облаштовує схованку з пістолетом у лісовій місцевості та звітує про це своєму куратору з Росії.

"За попередніми даними, знайдену зброю надалі планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України", — розповіли в СБУ.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія. Подія трапилася у Франківському районі.

Вже 1 вересня підозрюваного у вбивстві нардепа затримали. Кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.

Ним виявився 52-річний львів'янин, якому повідомили про підозру за двома статтями ККУ. Вже 2 вересня під час судового засідання підозрюваний визнав провину. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Останнє судове засідання відбулося 24 жовтня, тоді йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 грудня.