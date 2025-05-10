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СБУ затримала відомого кримінального авторитета "Умку", — ЗМІ

10 травня 2025 19:22
Карина Приходько - Редактор
Сергія Олійника затримала СБУ — зараз він в СІЗО
Кримінальний авторитет Сергій Олійник. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки затримала відомого кримінального авторитета Сергія Олійника з прізвиськом "Умка". Наразі "злодій в законі" вже перебуває в СІЗО.

Про це повідомило "Дзеркало тижня" 10 травня. 

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Видання повідомило, що Сергія Олійника затримали 10 травня. "Злодія в законі" вже доставили до СІЗО на Аскольдовому провулку. 

Як раніше з'ясували журналісти УП, на початку березня Умка разок з керівником Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолією Лойфою та ще кількома спецслужбовцями СБУ  "засвітився" на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця. Він опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.

Нагадаємо, сьогодні очільник СБУ Василь Малюк звільнив з посади Анатолія Лойфа. Це трапилося після розслідування журналістів. 

Раніше ми писали, що мати посадовця Лойфа володіє елітною нерухомістю у столиці та передмісті на суму понад 16 млн грн.

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