Сергея Олейника задержала СБУ — сейчас он в СИЗО

СБУ задержала известного криминального авторитета "Умку", — СМИ
Служба безопасности задержала известного криминального авторитета Сергея Олейника по прозвищу "Умка". Сейчас "вор в законе" уже находится в СИЗО.
Об этом сообщило "Зеркало недели" 10 мая.
Задержание Умки
Издание сообщило, что Сергея Олейника задержали 10 мая. "Вора в законе" уже доставили в СИЗО в Аскольдовом переулке.
Как ранее выяснили журналисты УП, в начале марта Умка вместе с руководителем Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолием Лойфой и еще несколькими спецслужащими СБУ "засветился" на праздновании дня рождения Константина Коломийца. Он занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.
Напомним, сегодня глава СБУ Василий Малюк уволил с должности Анатолия Лойфа. Это случилось после расследования журналистов.
Ранее мы писали, что мать чиновника Лойфа владеет элитной недвижимостью в столице и пригороде на сумму более 16 млн грн.
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