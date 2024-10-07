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СБУ затримала двох агентів РФ, які наводили російські ракети на Дніпропетровщину

7 жовтня 2024 12:30
Галина Шподарева - редактор
На Дніпропетровщині затримали агентів РФ, які коригували обстріли регіону
СБУ затримала агента РФ на Дніпропетровщині. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

У Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які наводили російські ракети та дрони на регіон. За даними СБУ, на Дніпропетровщині діяла розгалужена мережа агентів РФ — загалом затримано вісім зловмисників. 

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 7 жовтня. 

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Затримання агентів РФ на Дніпропетровщині

Агентурну мережу ФСБ на Дніпропетровщині викрили у серпні — контррозвідники СБУ затримали шістьох учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки Росії по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Наразі встановлено місцеперебування і затримано ще двох агентів цієї групи — 56-річного керівника охорони одного з місцевих підприємств та 48-річної безробітної, яка проживала у передмісті Дніпра.

"Агенти діяли окремо один від одного, але "замикалися" на спільного російського куратора, що координував підривну діяльність усієї мережі", — розповіли в СБУ.

Які об'єкти цікавили агентів РФ

За вказівкою російського куратора, агенти в Україні готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах Укрзалізниці, які задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Також зловмисники відстежували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової.

Щоб отримати розвіддані, ворожі поплічники об’їжджали вулиці Дніпра та передмістя, де фіксували "потрібні" об’єкти. Надалі агенти готували звіти для ФСБ — геолокації потенційних цілей з детальним описом.

Що загрожує агентам РФ

СБУ затримала підозрюваних за місцями проживання: під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.  Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала двох агентів РФ
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, дрони Служби безпеки України успішно атакували російську нафтобазу у Воронезькій області. На території НПЗ було 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові Служба безпеки України викрила злочинну групу з 13 осіб. Йдеться про посадовців медико-соціальної експертної комісії та їх спільників, які за гроші "списували" ухилянтів з військового обліку.

СБУ шпигунство ФСБ дрони війна в Україні ракетний удар

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