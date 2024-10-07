На Днепропетровщине задержаны агенты РФ, корректировавшие обстрелы региона

СБУ задержала двух агентов РФ, наводивших российские ракеты на Днепропетровщину
В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ, наводивших российские ракеты и дроны на регион. По данным СБУ, на Днепропетровщине действовала разветвленная сеть агентов РФ — всего задержаны восемь злоумышленников.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 7 октября.
Задержание агентов РФ в Днепропетровской области
Агентурную сеть ФСБ на Днепропетровщине разоблачили в августе - контрразведчики СБУ задержали шестерых участников вражеской ячейки, которые корректировали ракетно-дроновые атаки России по региону. Основными целями врага были объекты военной и критической инфраструктуры.
Сейчас установлено местонахождение и задержаны еще два агента этой группы — 56-летний руководитель охраны одного из местных предприятий и 48-летняя безработная, которая проживала в пригороде Днепра.
"Агенты действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общего российского куратора, который координировал подрывную деятельность всей сети", — рассказали в СБУ.
Какие объекты интересовали агентов РФ
По указанию российского куратора, агенты в Украине готовили координаты для воздушных ударов по локациям Сил обороны и объектам Укрзализныци, которые задействованы в переправке боевой техники и боеприпасов на фронт. Также злоумышленники отслеживали маршруты движения военных колонн ВСУ в направлении передовой.
Чтобы получить разведданные, вражеские приспешники объезжали улицы Днепра и пригорода, где фиксировали "нужные" объекты. В дальнейшем агенты готовили отчеты для ФСБ — геолокации потенциальных целей с подробным описанием.
Что грозит агентам РФ
СБУ задержала подозреваемых по месту жительства: во время обыска у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, дроны Службы безопасности Украины успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.
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