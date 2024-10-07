На Днепропетровщине задержаны агенты РФ, корректировавшие обстрелы региона

СБУ задержала агента РФ в Днепропетровской области. Фото: СБУ

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ, наводивших российские ракеты и дроны на регион. По данным СБУ, на Днепропетровщине действовала разветвленная сеть агентов РФ — всего задержаны восемь злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 7 октября.

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СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ

Задержание агентов РФ в Днепропетровской области

Агентурную сеть ФСБ на Днепропетровщине разоблачили в августе - контрразведчики СБУ задержали шестерых участников вражеской ячейки, которые корректировали ракетно-дроновые атаки России по региону. Основными целями врага были объекты военной и критической инфраструктуры.

Сейчас установлено местонахождение и задержаны еще два агента этой группы — 56-летний руководитель охраны одного из местных предприятий и 48-летняя безработная, которая проживала в пригороде Днепра.

"Агенты действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общего российского куратора, который координировал подрывную деятельность всей сети", — рассказали в СБУ.

Какие объекты интересовали агентов РФ

По указанию российского куратора, агенты в Украине готовили координаты для воздушных ударов по локациям Сил обороны и объектам Укрзализныци, которые задействованы в переправке боевой техники и боеприпасов на фронт. Также злоумышленники отслеживали маршруты движения военных колонн ВСУ в направлении передовой.

Чтобы получить разведданные, вражеские приспешники объезжали улицы Днепра и пригорода, где фиксировали "нужные" объекты. В дальнейшем агенты готовили отчеты для ФСБ — геолокации потенциальных целей с подробным описанием.

Что грозит агентам РФ

СБУ задержала подозреваемых по месту жительства: во время обыска у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, дроны Службы безопасности Украины успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

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