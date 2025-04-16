Агенти РФ готувати теракти по Україні — серед них були неповнолітні

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила та затримала дев'ятьох агентів Росії, які діяли в чотирьох областях України. Серед них було п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 16 квітня.

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Що готували ворожі агенти в Україні

В СБУ розповіли, що ворожа агентурна мережа діяла у чотирьох регіонах України. Вони готували теракти та диверсії на замовлення Росії, зокрема, займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони. Підозрювані також мали підірвати ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ.

Правоохоронці з'ясували, що усі фігуранти діяли порізно, але вони мали чітко розподілені "обов'язки" під контролем двох співробітників ФСБ.

Як відомо, одна агентурна група виготовляла саморобні вибухівки та закладала їх у схрони, а інша — діставала звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в грудах землі та залишали на місцях запланованих підривів. Крім того, вони облаштовували там приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Саморобна вибухівка агентів РФ. Фото: СБУ

Затримання ворожих поплічників

"Співробітники СБУ затримали всіх учасників агентурної мережі ФСБ, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У них вилучено понад 30 кг вибухівки, яку окупанти хотіли використати у різних регіонах України", — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

За даними слідства, агентами виявились місцеві жителі, кожного з яких ФСБ завербувала через Telegram-канали з пошуку "легких грошей".

Яке покарання чекає на агентів РФ

Чотирьом затриманим вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Крім того, заочну підозру отримали двоє співробітників ФСБ, які координували діяльність агентурної мережі.

Також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агентів РФ, які готували теракт біля будівлі поліції у Вінниці.

Крім того, в Івано-Франківську РФ підірвала своїх агентів. Це були двоє підлітків віком 15-17 років.