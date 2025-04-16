Агенты РФ готовить теракты по Украине — среди них были несовершеннолетние

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила и задержала девять агентов России, которые действовали в четырех областях Украины. Среди них было пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 16 апреля.

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Что готовили вражеские агенты в Украине

В СБУ рассказали, что вражеская агентурная сеть действовала в четырех регионах Украины. Они готовили теракты и диверсии по заказу России, в частности, занимались подготовкой серии взрывов на территории жилых массивов и вблизи пунктов базирования Сил обороны. Подозреваемые также должны были взорвать ключевые мосты и магистральные пути Укрзализныци, которые обеспечивают логистическое сообщение украинских войск.

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Правоохранители выяснили, что все фигуранты действовали порознь, но они имели четко распределенные "обязанности" под контролем двух сотрудников ФСБ.

Как известно, одна агентурная группа изготавливала самодельные взрывчатки и закладывала их в тайники, а другая — доставала оттуда взрывчатку, маскировала ее в мусорных пакетах или в грудах земли и оставляли на местах запланированных подрывов. Кроме того, они обустраивали там скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

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Самодельная взрывчатка агентов РФ. Фото: СБУ

Задержание вражеских пособников

"Сотрудники СБУ задержали всех участников агентурной сети ФСБ, когда они готовили первую серию запланированных терактов. У них изъято более 30 кг взрывчатки, которую оккупанты хотели использовать в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

По данным следствия, агентами оказались местные жители, каждого из которых ФСБ завербовала через Telegram-каналы по поиску "легких денег".

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Какое наказание ждет агентов РФ

Четырем задержанным уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Кроме того, заочное подозрение получили двое сотрудников ФСБ, которые координировали деятельность агентурной сети.

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Также решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетних фигурантов.

Напомним, недавно СБУ задержала агентов РФ, которые готовили теракт возле здания полиции в Виннице.

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Кроме того, в Ивано-Франковске РФ взорвала своих агентов. Это были двое подростков в возрасте 15-17 лет.

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