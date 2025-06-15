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СБУ затримала агента РФ, який готував атаки на аеродроми ЗСУ

15 червня 2025 13:28
Євтушенко Аліна - редактор
Агент ФСБ РФ готував удари по аеродромах ЗСУ — СБУ
Робота СБУ. Ілюстративне фото: Укрінформ
Євтушенко Аліна - редактор

На Рівненщині співробітники Служби безпеки України затримали агента ФСБ РФ. Ворожий поплічник готував ракетні удари росіян по аеродромах українських захисників.

Про це інформує пресслужба СБУ у неділю, 15 червня, в Telegram.

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Отже, військова контррозвідка СБУ запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України.

За результатами спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки росіян на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ.

За інформацією СБУ, замовлення російських загарбників виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ РФ Ілля Кудрявцев.

Агент ФСБ РФ
СБУ затримує агента ФСБ РФ. Фото: СБУ/Telegram

Як ФСБ завербувала агента для підготовки ударів по аеродромах ЗСУ

У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через Telegram-канали, де шукав "легкого заробітку". Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки "на місцевості" та передачі координат.

Для того, аби виконати завдання, ворожий поплічник встановив у своєму авто приховану камеру. А потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони України.

Проте співробітники СБУ викрили агента і затримали його, коли він фільмував зовнішній периметр військового об’єкта.

Крім того, СБУ провела заходи для убезпечення локацій українських військ. На місці події та в помешканні затриманого вилучено телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агент ФСБ РФ
Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Раніше ми інформували, що у Львівській області чоловік працював на російські спецслужби.

Також ми повідомляли, що СБУ затримала двох інформаторів РФ, які шпигували за бойовою авіацією українських військових.

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