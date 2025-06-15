Агент ФСБ РФ готовил удары по аэродромам ВСУ — СБУ

СБУ задержала агента РФ, который готовил атаки на аэродромы ВСУ
На Ровенщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ. Вражеский приспешник готовил ракетные удары россиян по аэродромам украинских защитников.
Об этом информирует пресс-служба СБУ в воскресенье, 15 июня, в Telegram.
Агент РФ готовил атаки на аэродромы ВСУ — детали разоблачения
Итак, военная контрразведка СБУ предотвратила серию ракетно-дронных ударов РФ по военной инфраструктуре на западе Украины.
По результатам спецоперации на Ровенщине задержан российский агент, который собирал координаты для воздушной атаки россиян на оперативные аэродромы и логистические склады ВСУ.
По информации СБУ, заказ российских захватчиков выполнял 24-летний местный безработный, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник центрального управления ФСБ РФ Илья Кудрявцев.
Как ФСБ завербовала агента для подготовки ударов по аэродромам ВСУ
В поле зрения российской спецслужбы предатель попал через Telegram-каналы, где искал "легкого заработка". После вербовки агент получил от куратора инструкции по поиску военных объектов, доразведке "на местности" и передаче координат.
Для того чтобы выполнить задание, вражеский соратник установил в своем авто скрытую камеру. А потом объезжал местность и фиксировал на видеоустройство локации Сил обороны Украины.
Однако сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его, когда он снимал внешний периметр военного объекта.
Кроме того, СБУ провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск. На месте происшествия и в доме задержанного изъяты телефон, камера скрытого наблюдения, а также другие доказательства работы на врага.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы информировали, что во Львовской области мужчина работал на российские спецслужбы.
Также мы сообщали, что СБУ задержала двух информаторов РФ, которые шпионили за боевой авиацией украинских военных.
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