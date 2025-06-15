Агент ФСБ РФ готовил удары по аэродромам ВСУ — СБУ

Работа СБУ. Иллюстративное фото: Укринформ

На Ровенщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ. Вражеский приспешник готовил ракетные удары россиян по аэродромам украинских защитников.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в воскресенье, 15 июня, в Telegram.

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Итак, военная контрразведка СБУ предотвратила серию ракетно-дронных ударов РФ по военной инфраструктуре на западе Украины.

По результатам спецоперации на Ровенщине задержан российский агент, который собирал координаты для воздушной атаки россиян на оперативные аэродромы и логистические склады ВСУ.

По информации СБУ, заказ российских захватчиков выполнял 24-летний местный безработный, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник центрального управления ФСБ РФ Илья Кудрявцев.

СБУ задерживает агента ФСБ РФ. Фото: СБУ/Telegram

Как ФСБ завербовала агента для подготовки ударов по аэродромам ВСУ

В поле зрения российской спецслужбы предатель попал через Telegram-каналы, где искал "легкого заработка". После вербовки агент получил от куратора инструкции по поиску военных объектов, доразведке "на местности" и передаче координат.

Для того чтобы выполнить задание, вражеский соратник установил в своем авто скрытую камеру. А потом объезжал местность и фиксировал на видеоустройство локации Сил обороны Украины.

Однако сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его, когда он снимал внешний периметр военного объекта.

Кроме того, СБУ провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск. На месте происшествия и в доме задержанного изъяты телефон, камера скрытого наблюдения, а также другие доказательства работы на врага.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Ранее мы информировали, что во Львовской области мужчина работал на российские спецслужбы.

Также мы сообщали, что СБУ задержала двух информаторов РФ, которые шпионили за боевой авиацией украинских военных.