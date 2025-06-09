В Україні затримали агентів РФ, які шпигували за авіацією ЗСУ

СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали двох інформаторів РФ, які шпигували за бойовою авіацією українських військових. Поплічники ворога працювали у Київській та Миколаївській областях.

Про це інформує пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 9 червня.

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Затримано агентів РФ, які шпигували за авіацією ЗСУ — деталі

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів HA, які інформували ворога про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.

Так, у столичному регіоні затримано агентку ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.

За даними СБУ, фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.

Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири "спостережний пункт". Там же вона фіксувала "графік" зльотів і посадок військових бортів. Під час документування її злочинів додатково встановлено, що агентка виходила на місцевість і звітувала ФСБ про наслідки ворожих "прильотів".

Водночас на Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ. Після фільмування він надсилав відеофайли в популярні месенджери, де їх могли "перехопити" представники російських спецслужб.

Затримання агентів РФ. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує агентам РФ

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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Також нещодавно правоохоронці затримали агентів російських спецслужб, які підірвали авто прокурора у Дніпрі.