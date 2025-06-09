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СБУ задержала информаторов РФ, которые шпионили за авиацией ВСУ

9 июня 2025 18:30
Евтушенко Алина - редактор
В Украине задержали агентов РФ, которые шпионили за авиацией ВСУ
СБУ во время задержания. Иллюстративное фото: СБУ
Евтушенко Алина - редактор

Работники Службы безопасности Украины задержали двух информаторов РФ, которые шпионили за боевой авиацией украинских военных. Пособники врага работали в Киевской и Николаевской областях.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 9 июня.

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Задержание агентов РФ. Фото: СБУ

Задержаны агенты РФ, которые шпионили за авиацией ВСУ — детали

Военная контрразведка Службы безопасности задержала двух информаторов HA, которые информировали врага о боевой авиации ВСУ в Киевской и Николаевской областях.

Так, в столичном регионе задержана агент ФСБ, которая фиксировала время, направления и ориентировочное количество полетов самолетов Сил обороны.

По данным СБУ, фигуранткой оказалась 34-летняя местная безработная, которая сотрудничала с российской спецслужбой в обмен на обещание денег.

Для выполнения заказа оккупантов женщина оборудовала на балконе своей квартиры "наблюдательный пункт". Там же она фиксировала "график" взлетов и посадок военных бортов. Во время документирования ее преступлений дополнительно установлено, что агент выходила на местность и отчитывалась ФСБ о последствиях вражеских "прилетов".

В то же время на Николаевщине разоблачили мобилизованного из местной воинской части, который скрыто снимал боевые вылеты авиации ВСУ. После съемки он отправлял видеофайлы в популярные мессенджеры, где их могли "перехватить" представители российских спецслужб.

Агент РФ СБУ
Задержание агентов РФ. Фото: СБУ

Какое наказание грозит агентам РФ

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы информировали, что в Киеве мужчина собирал информацию для РФ о местонахождении систем ПВО.

Также недавно правоохранители задержали агентов российских спецслужб, которые взорвали авто прокурора в Днепре.

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