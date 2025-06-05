СБУ затримала 16-річного ворожого інформатора

Затримання хлопця. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного інформатора російського головного управління розвідки. Він коригував удари по Полтавській й Дніпропетровській областям.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 5 червня.

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За даними СБУ, 16-річний студент з Полтавщини працював на РФ, йому обіцяли грошову винагороду. Основним завданням був пошук і перевірка координат військових об’єктів та локального аеродрому: наявність літаків, військових і техніки.

Також хлопець намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських дронів. За завданням окупантів, він виїжджав у сусідню область, аби збирати дані, фотографував стратегічні об’єкти й надсилав інформацію російському куратору.

Правоохоронці викрили неповнолітнього та затримали за місцем проживання. Водночас було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку СБУ вилучила телефон з доказами роботи на ворога.

Хлопцю повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Харкові судили працівника ТЕЦ, який коригував удари ворога по мобільній групі ППО, яка захищала об'єкт.

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