СБУ затримала 16-річного ворожого інформатора

СБУ затримала 16-річного хлопця, який був інформатором ворога
Служба безпеки України затримала ще одного інформатора російського головного управління розвідки. Він коригував удари по Полтавській й Дніпропетровській областям.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 5 червня.
Затримання коригувальника
За даними СБУ, 16-річний студент з Полтавщини працював на РФ, йому обіцяли грошову винагороду. Основним завданням був пошук і перевірка координат військових об’єктів та локального аеродрому: наявність літаків, військових і техніки.
Також хлопець намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських дронів. За завданням окупантів, він виїжджав у сусідню область, аби збирати дані, фотографував стратегічні об’єкти й надсилав інформацію російському куратору.
Правоохоронці викрили неповнолітнього та затримали за місцем проживання. Водночас було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку СБУ вилучила телефон з доказами роботи на ворога.
Хлопцю повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою.
Нагадаємо, у Харкові судили працівника ТЕЦ, який коригував удари ворога по мобільній групі ППО, яка захищала об'єкт.
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