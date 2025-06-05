СБУ задержала 16-летнего вражеского информатора

Задержание парня. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора российского главного управления разведки. Он корректировал удары по Полтавской и Днепропетровской областям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 5 июня.

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По данным СБУ, 16-летний студент с Полтавщины работал на РФ, ему обещали денежное вознаграждение. Основной задачей был поиск и проверка координат военных объектов и локального аэродрома: наличие самолетов, военных и техники.

Также парень пытался получить информацию о местах производства элементов для украинских дронов. По заданию оккупантов, он выезжал в соседнюю область, чтобы собирать данные, фотографировал стратегические объекты и отправлял информацию российскому куратору.

Правоохранители разоблачили несовершеннолетнего и задержали по месту жительства. В то же время были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Во время обыска СБУ изъяла телефон с доказательствами работы на врага.

Парню сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, в Харькове судили работника ТЭЦ, который корректировал удары врага по мобильной группе ПВО, защищавшей объект.

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