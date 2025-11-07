Відео
СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви Собяніну

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 19:44
Оновлено: 19:44
Сергію Собяніну заочно оголосили про підозру в Україні
Сергій Собянін. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України (СБУ) викрила мера Москви Сергія Собяніна у сприянні збройній агресії проти України. Правоохоронці зібрали докази того, що посадовець системно використовує адміністративні ресурси для підтримки війни, мобілізації росіян та облаштування військових об'єктів на окупованих територіях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у п'ятницю, 7 листопада.

Читайте також:

Собяніну оголошено про підозру

Як з'ясувало слідство, від початку повномасштабного вторгнення Собянін "мобілізував" на фронт близько 90 тисяч москвичів, з яких понад 70 тисяч були завербовані через міські пункти відбору на військову службу за контрактом.

Чиновник також очолив профільну групу у складі Координаційної ради при уряді РФ, де координує роботу щодо розгортання додаткових місць для мобілізованих та створення нових підприємств військово-промислового комплексу.

Крім того, Собянін регулярно залучає комунальну техніку та працівників підприємств "Мосводоканал", "Мосгаз" і "Москоллектор" для облаштування військових укріплень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Собяніну про підозру в пособництві у веденні агресивної війни, вчинене групою осіб.

Нагадаємо, в Україні заборонили серіали з актором-путіністом Юрієм Колокольніковим, якого СБУ внесла до "чорного списку".

А також ми повідомляли, що справу зрадника Кирила Молчанова скеровано до суду.

СБУ Москва мобілізація підозра війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
