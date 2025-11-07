Видео
СБУ заочно сообщила о подозрении мэру Москвы Собянину

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 19:44
обновлено: 19:44
Сергею Собянину заочно объявили о подозрении в Украине
Сергей Собянин. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины(СБУ) разоблачила мэра Москвы Сергея Собянина в содействии вооруженной агрессии против Украины. Правоохранители собрали доказательства того, что чиновник системно использует административные ресурсы для поддержки войны, мобилизации россиян и обустройства военных объектов на оккупированных территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в пятницу, 7 ноября.

Собянину объявлено о подозрении

Как выяснило следствие, с начала полномасштабного вторжения Собянин "мобилизовал" на фронт около 90 тысяч москвичей, из которых более 70 тысяч были завербованы через городские пункты отбора на военную службу по контракту.

Чиновник также возглавил профильную группу в составе Координационного совета при правительстве РФ, где координирует работу по развертыванию дополнительных мест для мобилизованных и созданию новых предприятий военно-промышленного комплекса.

Кроме того, Собянин регулярно привлекает коммунальную технику и работников предприятий "Мосводоканал", "Мосгаз" и "Москоллектор" для обустройства военных укреплений на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Собянину о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц.

СБУ Москва мобилизация подозрение война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
