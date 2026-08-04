СБУ уразила понад 100 стратегічних об’єктів РФ за 40 днів операції

Ураження об'єктів РФ. Ілюстративне фото: кадр з відео

Служба безпеки України повідомила про результати 40-денної кампанії впливу на Росію. У межах операції було здійснено понад 100 ударів по стратегічно важливих об’єктах на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає Новини.LIVE.

СБУ заявила про ураження військових об’єктів РФ, НПЗ та логістичної інфраструктури

За даними відомства, кампанія була затверджена президентом України Володимиром Зеленським. Окрім цього, глава держави погодив керівнику СБУ генерал-майору Олександру Покладу проведення нових операцій.

У СБУ зазначили, що за останні 40 днів під удари потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу, військові аеродроми, засоби протиповітряної оборони, командні пункти окупантів, кораблі та танкери "тіньового флоту", нафтопереробні заводи, а також об’єкти транспортної та військової логістики.

Крім того, підрозділи СБУ, які працюють на фронті та в тилу противника, за цей період уразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та елементів військової інфраструктури. Також у відомстві заявили про ліквідацію майже 5 тисяч російських військових.

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СБУ повідомила про удари по авіації та системах ППО РФ

Одним із ключових напрямів операцій стало знищення авіаційної інфраструктури Росії. За інформацією СБУ, удари були завдані по військових аеродромах "Саки", "Гвардійське", "Бельбек", "Багерове", "Енгельс" та "Ханська", а також по Євпаторійському авіаційному заводу.

У результаті атак, як стверджують у службі, було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, уражено два винищувачі Су-35 та два навчально-бойові літаки Л-39. Також заявляється про пошкодження ангарів із літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, безпілотниками Shahed та паливної інфраструктури аеродромів.

Окремо у СБУ повідомили про удари по російських системах протиповітряної оборони. Серед уражених об’єктів названі РЛС "Небо-У", багатофункціональна РЛС 92Н6Е комплексу С-400, зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" та "Панцир-С2", а також засоби радіоелектронної боротьби.

Удари по нафтовій галузі та "тіньовому флоту" РФ

Ще одним напрямом операцій стало ураження об’єктів паливно-енергетичного сектору Росії.

За даними СБУ, протягом 40 днів були атаковані 14 російських НПЗ, а також нафтобази, резервуарні парки, нафтоперекачувальні станції, термінали й нафтодобувна платформа.

Серед цілей, які згадали у відомстві, — Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський та Волгоградський НПЗ, підприємства в Уфі, а також інші об’єкти нафтової інфраструктури.

Також СБУ заявила про ураження суден російського "тіньового флоту", які, за даними відомства, використовуються для обходу міжнародних санкцій. Під удари нібито потрапили танкери Blue, Louise 1, Banda, Avero та два вантажні судна.

Результати роботи СБУ на фронті

У Службі безпеки України також повідомили про результати бойової роботи безпосередньо на передовій.

За заявами відомства, за 40 днів було уражено 24 російські танки, 63 бойові броньовані машини, 124 артилерійські системи, 22 реактивні системи залпового вогню, 40 засобів ППО та 14 літаків і гелікоптерів.

Окремо у СБУ зазначили про знищення понад 11 тисяч безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів противника. Серед них — 176 дронів типу Shahed ("Герань"), а також сотні розрахунків БпЛА разом із позиціями та обладнанням.

У відомстві наголосили, що операції були спрямовані на послаблення військового та економічного потенціалу Росії. У СБУ заявили, що робота зі зниження можливостей країни-агресора триватиме надалі.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь щодо діяльності Служби безпеки України у межах протидії російській агресії. За словами глави держави, СБУ демонструє результативну роботу, а за підсумками зустрічі було погоджено проведення нових операцій, спрямованих на захист України.

Новини.LIVE писали, що масштабна операція, проведена Службою безпеки України спільно із Силами оборони, була спрямована на ключові об’єкти російської логістики та промисловості. Під удари потрапили підприємства й інфраструктурні об’єкти на території окупованого Криму, Кубані та Волгоградської області.