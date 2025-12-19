Відео
СБУ вперше вразила танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі

СБУ вперше вразила танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:19
Україна атакувала російський танкер у Середземному морі — джерела СБУ
Вибух на танкері. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України здійснила перше в історії ураження судна російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря. Операція стала унікальною, адже атакувати російський танкер вдалося за понад 2000 км від України. 

Про це Новини.LIVE повідомили поінформовані джерела в українській спецслужбі.

Читайте також:

СБУ успішно атакувала російський танкер з тінього флоту

Спецпідрозділ "Альфа" застосував повітряні безпілотні апарати для ураження танкера QENDIL, який використовувався Росією в межах так званого тіньового флоту.

Спецслужби повідомили, що на момент атаки судно не транспортувало жодних вантажів і фактично було порожнім, тому операція не створювала ризиків для довкілля та не несла екологічної загрози для акваторії Середземного моря. Вдалося уточнити, що танкер QENDIL отримав критичні пошкодження та більше не може в майбутньому виконувати свої функції за призначенням.

Як зазначило джерело в Службі безпеки України, Російська Федерація залучала цей танкер для обходу міжнародних санкцій та отримання фінансових ресурсів, які згодом спрямовувалися на ведення війни проти України. За оцінкою співрозмовника, відповідно до норм міжнародного права, а також законів і звичаїв збройних конфліктів, це судно є законною військовою ціллю.

"Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був", — зазначило джерело в СБУ.

Нагадаємо, стало відомо, що дрони СБУ завдали удару по аеродрому "Бельбек" і пошкодили авіацію та іншу техніку. 

Кілька днів тому СБУ заявила по успішну атаку по підводному човні РФ.

Також раніше під атакою опинилися два російські танкери з тіньового флоту.

СБУ вибух море дрони Росія танкер
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
