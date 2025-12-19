Видео
СБУ впервые поразила танкер теневого флота РФ в Средиземном море

СБУ впервые поразила танкер теневого флота РФ в Средиземном море

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 13:19
Украина атаковала российский танкер в Средиземном море — источники СБУ
Взрыв на танкере. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины осуществила первое в истории поражение судна российского "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря. Операция стала уникальной, ведь атаковать российский танкер удалось за более чем 2000 км от Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщили информированные источники в украинской спецслужбе.

Читайте также:

СБУ успешно атаковала российский танкер из тени флота

Спецподразделение "Альфа" применило воздушные беспилотные аппараты для поражения танкера QENDIL, который использовался Россией в рамках так называемого теневого флота.

Спецслужбы сообщили, что на момент атаки судно не транспортировало никаких грузов и фактически было пустым, поэтому операция не создавала рисков для окружающей среды и не несла экологической угрозы для акватории Средиземного моря. Удалось уточнить, что танкер QENDIL получил критические повреждения и больше не может в будущем выполнять свои функции по назначению.

Как отметил источник в Службе безопасности Украины, Российская Федерация привлекала этот танкер для обхода международных санкций и получения финансовых ресурсов, которые впоследствии направлялись на ведение войны против Украины. По оценке собеседника, в соответствии с нормами международного права, а также законов и обычаев вооруженных конфликтов, это судно является законной военной целью.

"Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", — отметил источник в СБУ.

Напомним, стало известно, что дроны СБУ нанесли удар по аэродрому "Бельбек" и повредили авиацию и другую технику.

Несколько дней назад СБУ заявила по успешную атаку по подводной лодке РФ.

Также ранее под атакой оказались два российских танкера из теневого флота.

СБУ взрыв море дроны Россия танкер
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
