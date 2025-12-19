Украина атаковала российский танкер в Средиземном море — источники СБУ

Взрыв на танкере. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины осуществила первое в истории поражение судна российского "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря. Операция стала уникальной, ведь атаковать российский танкер удалось за более чем 2000 км от Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщили информированные источники в украинской спецслужбе.

Реклама

Читайте также:

СБУ успешно атаковала российский танкер из тени флота

Спецподразделение "Альфа" применило воздушные беспилотные аппараты для поражения танкера QENDIL, который использовался Россией в рамках так называемого теневого флота.

Спецслужбы сообщили, что на момент атаки судно не транспортировало никаких грузов и фактически было пустым, поэтому операция не создавала рисков для окружающей среды и не несла экологической угрозы для акватории Средиземного моря. Удалось уточнить, что танкер QENDIL получил критические повреждения и больше не может в будущем выполнять свои функции по назначению.

Как отметил источник в Службе безопасности Украины, Российская Федерация привлекала этот танкер для обхода международных санкций и получения финансовых ресурсов, которые впоследствии направлялись на ведение войны против Украины. По оценке собеседника, в соответствии с нормами международного права, а также законов и обычаев вооруженных конфликтов, это судно является законной военной целью.

"Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был", — отметил источник в СБУ.

Напомним, стало известно, что дроны СБУ нанесли удар по аэродрому "Бельбек" и повредили авиацию и другую технику.

Несколько дней назад СБУ заявила по успешную атаку по подводной лодке РФ.

Также ранее под атакой оказались два российских танкера из теневого флота.