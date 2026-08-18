СБУ викрила уродженця Дніпропетровщини, який перейшов на бік РФ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Служба безпеки України та прокуратура заочно оголосили підозру командиру роти "кадирівці", який є уродженцем Дніпропетровської області. Він командував ротою ударних дронів ворожого спецпідрозділу "Ахмат" у Курській області минулого року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

СБУ викрила зрадника з Дніпропетровської області

У 2025 році, коли зрадник командував ротою ударних безпілотників російського спецпідрозділу "Ахмат", українські бійці ЦСО "Альфа" СБУ виявили та знищили пункт дислокації ворожого підрозділу. На момент атаки він перебував за межами пункту базування своїх підлеглих.

"Ним виявився колишній мешканець Дніпропетровської області, який до 2014 року виїхав на Донеччину, де залишився проживати після окупації населеного пункту країною-агресором. Там він добровільно приєднався до підконтрольних РФ терористичних угруповань, у складі яких воював проти сил АТО/ООС на сході України", — йдеться у повідомленні.

Після початку великої війни зрадник вступив до лав Міноборони РФ, а згодом його призначили на посаду в полку "Ахмат", де включили до підрозділу "Аід". Згодом він став командиром роти ударних БпЛА та поїхав до Курщини. З грудня 2025 року під керівництвом зрадника окупанти атакували дронами "Молнія" та гексакоптерами позиції Сил оборони в Сумській області.

Слідчі СБУ заочно оголосили підозру зловмиснику в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", — додали в СБУ,

Як писали Новини.LIVE, за матеріалами СБУ, суд засудив агента ФСБ до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Чоловік підпалив автомобіль Героя України та готував замах на одного з командирів Сил оборони.

Раніше мешканка Дніпропетровщини за гроші передавала російським спецслужбам інформацію про місця розташування Сил оборони у Павлограді. Отримані дані ворог міг використовувати для наведення ракетних ударів.