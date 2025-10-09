Вбивство цивільних у Куп'янську — СБУ встановила особу командира, яки віддав наказ

СБУ викрила офіцера РФ, який наказав вбити цивільних у Куп’янську
Служба безпеки України встановила особу російського офіцера, відповідального за розстріл трьох мирних жителів у Куп'янську 2 жовтня 2025 року. Ним виявився командир 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії РФ Андрій Сиротюк.
Про це повідомили у СБУ у четвер, 9 жовтня.
СБУ встановила відповідального за вбивство цивільних у Куп'янську
За даними слідства, російські окупанти перевдяглися у цивільне, щоб зімітувати місцевих жителів, і проникли на околиці міста.
Там вони впритул розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися вглиб підконтрольної Україні території. Наказ про це віддав саме Андрій Сиротюк.
СБУ розслідує цей злочин як порушення законів і звичаїв війни, що призвело до загибелі людей. Правоохоронці продовжують документування та збір доказів для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду.
Нагадаємо, у Харкові СБУ викрила зрадника, який поширював російську пропаганду.
А також на Донеччині затримали двох агентів РФ, які передавали дані про розташування сил ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!