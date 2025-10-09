Вбивство цивільних у Куп'янську — СБУ встановила особу командира, яки віддав наказ

Співробітники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила особу російського офіцера, відповідального за розстріл трьох мирних жителів у Куп'янську 2 жовтня 2025 року. Ним виявився командир 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії РФ Андрій Сиротюк.

Про це повідомили у СБУ у четвер, 9 жовтня.

Реклама

Читайте також:

СБУ встановила відповідального за вбивство цивільних у Куп'янську

За даними слідства, російські окупанти перевдяглися у цивільне, щоб зімітувати місцевих жителів, і проникли на околиці міста.

Там вони впритул розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися вглиб підконтрольної Україні території. Наказ про це віддав саме Андрій Сиротюк.

Андрій Сиротюк. Фото: СБУ

СБУ розслідує цей злочин як порушення законів і звичаїв війни, що призвело до загибелі людей. Правоохоронці продовжують документування та збір доказів для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, у Харкові СБУ викрила зрадника, який поширював російську пропаганду.

А також на Донеччині затримали двох агентів РФ, які передавали дані про розташування сил ЗСУ.