Головна Новини дня СБУ викрила офіцера РФ, який наказав вбити цивільних у Куп’янську

СБУ викрила офіцера РФ, який наказав вбити цивільних у Куп’янську

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 17:14
Вбивство цивільних у Куп'янську — СБУ встановила особу командира, яки віддав наказ
Співробітники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила особу російського офіцера, відповідального за розстріл трьох мирних жителів у Куп'янську 2 жовтня 2025 року. Ним виявився командир 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії РФ Андрій Сиротюк.

Про це повідомили у СБУ у четвер, 9 жовтня.

Читайте також:

СБУ встановила відповідального за вбивство цивільних у Куп'янську

За даними слідства, російські окупанти перевдяглися у цивільне, щоб зімітувати місцевих жителів, і проникли на околиці міста.

Там вони впритул розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися вглиб підконтрольної Україні території. Наказ про це віддав саме Андрій Сиротюк.

СБУ викрила командира, який наказав вбити цивільних у Куп'янську
Андрій Сиротюк. Фото: СБУ

СБУ розслідує цей злочин як порушення законів і звичаїв війни, що призвело до загибелі людей. Правоохоронці продовжують документування та збір доказів для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, у Харкові СБУ викрила зрадника, який поширював російську пропаганду.

А також на Донеччині затримали двох агентів РФ, які передавали дані про розташування сил ЗСУ.

СБУ вбивство Куп'янськ війна в Україні армія РФ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
