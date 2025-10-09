Видео
Главная Новости дня СБУ раскрыла офицера, приказавшего убить гражданских в Купянске

СБУ раскрыла офицера, приказавшего убить гражданских в Купянске

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 17:14
Убийство гражданских в Купянске — СБУ установила личность командира, который отдал приказ
Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины установила личность российского офицера, ответственного за расстрел трех мирных жителей в Купянске 2 октября 2025 года. Им оказался командир 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии РФ Андрей Сиротюк.

Об этом сообщили в СБУ в четверг, 9 октября.

Читайте также:

СБУ установила ответственного за убийство гражданских в Купянске

По данным следствия, российские оккупанты переоделись в гражданское, чтобы сымитировать местных жителей, и проникли на окраину города.

Там они в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться вглубь подконтрольной Украине территории. Приказ об этом отдал именно Андрей Сиротюк.

СБУ викрила командира, який наказав вбити цивільних у Куп'янську
Андрей Сиротюк. Фото: СБУ

СБУ расследует это преступление как нарушение законов и обычаев войны, что привело к гибели людей. Правоохранители продолжают документирование и сбор доказательств для передачи материалов в Международный уголовный суд.

Напомним, в Харькове СБУ разоблачила предателя, который распространял российскую пропаганду.

А также в Донецкой области задержали двух агентов РФ, которые передавали данные о расположении сил ВСУ.

СБУ убийство Купянск война в Украине армия РФ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
