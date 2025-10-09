Убийство гражданских в Купянске — СБУ установила личность командира, который отдал приказ

СБУ раскрыла офицера, приказавшего убить гражданских в Купянске
Служба безопасности Украины установила личность российского офицера, ответственного за расстрел трех мирных жителей в Купянске 2 октября 2025 года. Им оказался командир 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии РФ Андрей Сиротюк.
Об этом сообщили в СБУ в четверг, 9 октября.
СБУ установила ответственного за убийство гражданских в Купянске
По данным следствия, российские оккупанты переоделись в гражданское, чтобы сымитировать местных жителей, и проникли на окраину города.
Там они в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться вглубь подконтрольной Украине территории. Приказ об этом отдал именно Андрей Сиротюк.
СБУ расследует это преступление как нарушение законов и обычаев войны, что привело к гибели людей. Правоохранители продолжают документирование и сбор доказательств для передачи материалов в Международный уголовный суд.
