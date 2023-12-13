СБУ викрила нові схеми для ухилянтів — які послуги пропонували злочинці
Служба безпеки України викрила нові схеми ухилення від військової служби та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку у трьох регіонах. Усім злочинцям загрожують різні терміни тюремного ув’язнення.
Про це повідомили в СБУ.
Нові схеми для ухилянтів
Правоохоронці розповіли, що в різних регіонах України затримали п'ять організаторів схем для ухилянтів, які пропонували злочинні "послуги" не лише потенційним призовникам, але й діючим військовослужбовцям.
"Зловмисники "гарантували" своїм клієнтам, що за гроші "спишуть" їх з військового обліку або переправлять за кордон поза контрольно-пропускними пунктами", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, "ціна такого" питання становила близько шести тисяч доларів з одного ухилянта, все залежало від термінів виконання "замовлення.
Злочинні схеми у Черкасах
У цьому регіоні правоохоронці затримали місцевого адвоката і його спільника, який продавав фіктивні висновки ВЛК діючим військовим. У підроблених документах робили висновок про "погане здоров’я" клієнтів, що було формальною підставою для "списання" з військової служби.
Надалі ухилянти могли використовувати ці підроблені документи для виїзду за кордон.
Які способи вигадали у Києві
У Києві викрили двох мешканців, які переправляли ухилянтів до ЄС через територію невизнаного Придністров’я.
"Перед "поїздкою" фігуранти забезпечували своїх клієнтів фіктивними документами військово-лікарської комісії про непридатність до служби через "наявність хронічних захворювань", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, "замовників" забирали в зазначеному місці та відвозили на легковому авто на територію так званої "пмр", а звідти до ЄС.
Шахрайські схеми у Запоріжжі
Там співробітники СБУ затримали двох шахраїв, які видурювали гроші з військовозобов’язаних. За ці кошти вони обіцяли чоловікам призовного віку, що зможуть "відмазати" їх від мобілізації, посилаючись на "власні зв’язки" у військкоматі. Але після отримання грошей від ухилянтів фігуранти "обривали" з ними контакти та зникали.
"За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення", — наголосили в СБУ.
Нагадаємо, СБУ викрили на Запоріжжі хористку УПЦ МП, яка наводили на позиції ЗСУ ворожі ракети.
Читайте Новини.LIVE!