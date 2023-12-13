СБУ викрила нові схеми для ухилянтів — які послуги пропонували злочинці

Затримання злочинця. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила нові схеми ухилення від військової служби та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку у трьох регіонах. Усім злочинцям загрожують різні терміни тюремного ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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Нові схеми для ухилянтів

Правоохоронці розповіли, що в різних регіонах України затримали п'ять організаторів схем для ухилянтів, які пропонували злочинні "послуги" не лише потенційним призовникам, але й діючим військовослужбовцям.

"Зловмисники "гарантували" своїм клієнтам, що за гроші "спишуть" їх з військового обліку або переправлять за кордон поза контрольно-пропускними пунктами", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, "ціна такого" питання становила близько шести тисяч доларів з одного ухилянта, все залежало від термінів виконання "замовлення.

Затримання злочинців. Фото: СБУ

Обшуки в злочинців. Фото: СБУ

Злочинні схеми у Черкасах

У цьому регіоні правоохоронці затримали місцевого адвоката і його спільника, який продавав фіктивні висновки ВЛК діючим військовим. У підроблених документах робили висновок про "погане здоров’я" клієнтів, що було формальною підставою для "списання" з військової служби.

Надалі ухилянти могли використовувати ці підроблені документи для виїзду за кордон.

Затримання злочинця. Фото: СБУ

Які способи вигадали у Києві

У Києві викрили двох мешканців, які переправляли ухилянтів до ЄС через територію невизнаного Придністров’я.

"Перед "поїздкою" фігуранти забезпечували своїх клієнтів фіктивними документами військово-лікарської комісії про непридатність до служби через "наявність хронічних захворювань", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, "замовників" забирали в зазначеному місці та відвозили на легковому авто на територію так званої "пмр", а звідти до ЄС.

Шахрайські схеми у Запоріжжі

Там співробітники СБУ затримали двох шахраїв, які видурювали гроші з військовозобов’язаних. За ці кошти вони обіцяли чоловікам призовного віку, що зможуть "відмазати" їх від мобілізації, посилаючись на "власні зв’язки" у військкоматі. Але після отримання грошей від ухилянтів фігуранти "обривали" з ними контакти та зникали.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрили на Запоріжжі хористку УПЦ МП, яка наводили на позиції ЗСУ ворожі ракети.