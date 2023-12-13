СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов — какие услуги предлагали преступники

Задержание преступника. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы уклонения от военной службы и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста в трех регионах. Всем преступникам грозят разные сроки тюремного заключения.

Об этом сообщили в СБУ.

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Новые схемы для уклонистов

Правоохранители рассказали, что в разных регионах Украины задержали пять организаторов схем для уклонистов, предлагавших преступные "услуги" не только потенциальным призывникам, но и действующим военнослужащим.

"Злоумышленники "гарантировали" своим клиентам, что за деньги "спишут" их по военному учету или переправят за границу вне контрольно-пропускных пунктов", — говорится в сообщении.

Как известно, "цена такого" вопроса составляла около шести тысяч долларов с одного уклониста, все зависело от сроков выполнения "заказа".

Задержание преступников. Фото: СБУ

Обыски у преступников. Фото: СБУ

Преступные схемы в Черкассах

В этом регионе правоохранители задержали местного адвоката и его сообщника, который продавал фиктивные выводы ВВК действующим военным. В поддельных документах делали вывод о "плохом здоровье" клиентов, что являлось формальным основанием для "списания" с военной службы.

В дальнейшем уклонисти могли использовать эти поддельные документы для выезда за границу.

Задержание преступника. Фото: СБУ

Какие способы придумали в Киеве

В Киеве разоблачили двух жителей, которые переправляли уклонистов в ЕС через территорию непризнанного Приднестровья.

"Перед "поездкой" фигуранты снабжали своих клиентов фиктивными документами военно-врачебной комиссии о непригодности к службе из-за "наличия хронических заболеваний", — говорится в сообщении.

Как известно, "заказчиков" забирали в указанном месте и отвозили на легковом автомобиле на территорию так называемой "пмр", а оттуда в ЕС.

Мошеннические схемы в Запорожье

Там сотрудники СБУ задержали двух мошенников, которые выманивали деньги из военнообязанных. За эти средства они обещали мужчинам призывного возраста, что смогут "отмазать" их от мобилизации, ссылаясь на "собственные связи" в военкомате. Но после получения денег от уклоняющихся фигуранты "обрывали" с ними контакты и исчезали.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозят разные сроки тюремного заключения", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачили в Запорожье хористку УПЦ МП, которая наводила на позиции ВСУ вражеские ракеты.