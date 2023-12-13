Наводила ракети РФ на позиції ЗСУ — на Запоріжжі затримали хористку УПЦ МП

Затримання колаборантки. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала хористу УПЦ МП, яка наводила ворожі ракети на позиції наших військових поблизу Запоріжжя. Зрадниці оголосили про підозру.

Про це повідомляють в СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що хористка місцевого храму та водночас дружина настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), "зливала" окупантам координати базування Сил оборони поблизу обласного центру на Запоріжжі. Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Ще з початку війни вона підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону Украї ни і неоднораз ов о розповідала про це своїм знайомим з Мо с кви під час телефонних розмов. У сі дані вона передавала р осійським спецслужбам "месенджером".

Обшуки у зрадниці

Співробітн ики СБУ вста новили місцеперебування агентки РФ і затримали її в одному із населених пунктів неподалік Запоріжжя. Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі закритої інформації.

Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ

Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ

Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ 1 / 3

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Слідство триває.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала в Одесі зрадника, який хотів шпигувати для російської ФСБ. Чоловік збирався балотуватися до Верховної Ради, аби мати більш детальну інформацію для ворожих спецслужб.